Nemzeti Sportrádió

Férfi röplabda Extraliga: Kecskeméten nyert a Kazincbarcika

Vágólapra másolva!
2026.01.22. 21:59
null
Fotó: Facebook/VRC Kazincbarcika
Címkék
Vegyész RC Kazincbarcika férfi röplabda Extraliga Kecskeméti RC
A Kazincbarcika négy játszmában győzött a Kecskemét vendégeként a TippmixPro férfi röplabda Extraliga alapszakaszának csütörtöki mérkőzésén.

A harmadik játszmát ugyan elvesztette a Kazincbarcika a Kecskemét otthonában, összességében magabiztosan győzte le vendéglátóját a férfi röplabda Extraliga alapszakaszának csütörtöki meccsén. A borsodiak ezzel a 13. sikerüket aratták az idényben és átvették az első helyet tabellán, melyen egy ponttal előzik meg az eddig két meccsel kevesebbet játszó, még hibátlan Kaposvárt.

FÉRFI RÖPLABDA EXTRALIGA
Kecskeméti RC–Vegyész RC Kazincbarcika 1:3 (–16, –17, 22, –22)

 

Vegyész RC Kazincbarcika férfi röplabda Extraliga Kecskeméti RC
Legfrissebb hírek

Férfi röplabda Extraliga: Kecskeméten nyert a TFSE

Röplabda
2026.01.19. 21:47

Férfi röplabda Extraliga: könnyedén nyert a veretlen Kaposvár

Röplabda
2026.01.18. 18:43

Férfi röplabda Extraliga: a Kazincbarcika 62 perc alatt nyert Dunaújvárosban

Röplabda
2026.01.10. 18:43

Férfi röplabda Extraliga: a Pénzügyőr és a Kazincbarcika is érvényesítette a papírformát

Röplabda
2026.01.04. 15:49

Férfi röpi: rutinos játékos érkezését jelentette be a MÁV Előre

Röplabda
2026.01.01. 07:24

Férfi röplabda Extraliga: másik albán ütője is elhagyja a MÁV Előrét – hivatalos

Röplabda
2025.12.29. 17:59

Férfi röplabda MK: elődöntős a Kazincbarcika

Röplabda
2025.12.22. 21:18

Férfi röplabda Extraliga: ötszettes meccset nyert meg a TFSE

Röplabda
2025.12.21. 21:40
Ezek is érdekelhetik