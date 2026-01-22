Férfi röplabda Extraliga: Kecskeméten nyert a Kazincbarcika

A Kazincbarcika négy játszmában győzött a Kecskemét vendégeként a TippmixPro férfi röplabda Extraliga alapszakaszának csütörtöki mérkőzésén.
A harmadik játszmát ugyan elvesztette a Kazincbarcika a Kecskemét otthonában, összességében magabiztosan győzte le vendéglátóját a férfi röplabda Extraliga alapszakaszának csütörtöki meccsén. A borsodiak ezzel a 13. sikerüket aratták az idényben és átvették az első helyet tabellán, melyen egy ponttal előzik meg az eddig két meccsel kevesebbet játszó, még hibátlan Kaposvárt.
FÉRFI RÖPLABDA EXTRALIGA
Kecskeméti RC–Vegyész RC Kazincbarcika 1:3 (–16, –17, 22, –22)
