Férfi röplabda Extraliga: Kecskeméten nyert a TFSE

A TFSE 3:1-re nyert a Kecskemét otthonában a TippmixPro férfi röplabda Extraliga alapszakaszának hétfői mérkőzésén.
A hazaiak mindössze kilenc játékost, közte két liberót neveztek az összecsapásra, amelynek legeredményesebbje a vendégek ütője, Majoros Balázs volt 20 ponttal.
RÖPLABDA
Extraliga, férfiak
Kecskeméti RC–TFSE 1:3 (19, –17, –22, –20)
