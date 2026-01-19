Nemzeti Sportrádió

Férfi röplabda Extraliga: Kecskeméten nyert a TFSE

2026.01.19. 21:47

Fotó: hunvolley.hu
röplabda férfi röplabda Extraliga TFSE Kecskemét
A TFSE 3:1-re nyert a Kecskemét otthonában a TippmixPro férfi röplabda Extraliga alapszakaszának hétfői mérkőzésén.

A hazaiak mindössze kilenc játékost, közte két liberót neveztek az összecsapásra, amelynek legeredményesebbje a vendégek ütője, Majoros Balázs volt 20 ponttal.

RÖPLABDA 
Extraliga, férfiak
Kecskeméti RC–TFSE 1:3 (19, –17, –22, –20)

 

 

