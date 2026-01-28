Nemzeti Sportrádió

Férfi röplabda Extraliga: Bibók Balázs távozik a Vegyésztől – hivatalos

2026.01.28. 17:18
Bibók Balázs (Fotó: VRC Kazincbarcika/Facebook)
Bibók Balázs 14-szeres válogatott röplabdázó távozik az Extraligában szereplő Vegyész RC Kazincbarcika csapatától, ugyanis Görögországban folytatja pályafutását.

A VRCK szerdán a honlapján jelentette be, hogy közös megegyezéssel szerződést bont saját nevelésű játékosával. A 26 éves Bibók a nyáron tért vissza a Vegyészhez egy év ausztriai légióskodást követően.

„Köszönök mindent a klubnak és a szurkolóknak. Ameddig lehetőségem van rá, szeretnék külföldön játszani, és köszönöm, hogy élhettem ezzel a lehetőséggel” – mondta a magyar válogatott átló.

A Kazincbarcika pénteken és szombaton a Mol Magyar Kupa négyes döntőjében lesz érdekelt. Az elmúlt két idényben ezüstérmes VRCK pénteken a Kaposvárral találkozik az elődöntőben a Dr. Koltai Jenő Sportközpontban, ahol a másik ágon a Pénzügyőr a címvédő MÁV Előrével csap össze. A bronzmeccset szombaton 16 órától, a döntőt 19 órától rendezik.

 

