Férfi röplabda Extraliga: Bibók Balázs távozik a Vegyésztől – hivatalos

A VRCK szerdán a honlapján jelentette be, hogy közös megegyezéssel szerződést bont saját nevelésű játékosával. A 26 éves Bibók a nyáron tért vissza a Vegyészhez egy év ausztriai légióskodást követően.

„Köszönök mindent a klubnak és a szurkolóknak. Ameddig lehetőségem van rá, szeretnék külföldön játszani, és köszönöm, hogy élhettem ezzel a lehetőséggel” – mondta a magyar válogatott átló.

A Kazincbarcika pénteken és szombaton a Mol Magyar Kupa négyes döntőjében lesz érdekelt. Az elmúlt két idényben ezüstérmes VRCK pénteken a Kaposvárral találkozik az elődöntőben a Dr. Koltai Jenő Sportközpontban, ahol a másik ágon a Pénzügyőr a címvédő MÁV Előrével csap össze. A bronzmeccset szombaton 16 órától, a döntőt 19 órától rendezik.