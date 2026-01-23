Férfi röplabda Extraliga: elcserélte magát a Kaposvár, a MÁV Előre maradt veretlen

A magyar szövetség (MRSZ) honlapjának pénteki közlése alapján a harmadik szettben 18:22-es állásnál Magyar Bálint helyére a román Alin-Florin Ion állt be, ezzel nem teljesült a versenykiírás 11.3-as pontja, amely szerint „a bajnoki mérkőzéseken három magyar állampolgársággal és magyar eredeti szövetséggel rendelkező játékosnak labdamenet közben (azaz a nyitóérintés pillanatától a labdamenet végéig) a pályán kell lennie.”

A találkozó végeredménye így 0:3-ra módosult, amellyel a címvédő a MÁV Előre megőrizte veretlenségét és nagy lépést tett az alapszakasz megnyerése felé. A döntés ellen nyolc naptári napon belül fellebbezés nyújtható be a fellebbviteli bizottsághoz.