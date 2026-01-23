Nemzeti Sportrádió

Férfi röplabda Extraliga: elcserélte magát a Kaposvár, a MÁV Előre maradt veretlen

2026.01.23. 14:22
Szabálytalan csere miatt kikapott a Kaposvár (Fotó: kaposvarvolley.hu)
férfi röplabda MÁV Előre Foxconn férfi röplabda Extraliga
Ugyan a szerdai bajnoki mérkőzésen a Fino Kaposvár 3:2-re legyőzte a nagy rivális MÁV Előre Foxconn csapatát a TippmixPro férfi röplabda Extraliga alapszakaszában, a mérkőzést a hazai együttes szabálytalan felállása miatt végül 3-0-ra a székesfehérváriak nyerték.

A magyar szövetség (MRSZ) honlapjának pénteki közlése alapján a harmadik szettben 18:22-es állásnál Magyar Bálint helyére a román Alin-Florin Ion állt be, ezzel nem teljesült a versenykiírás 11.3-as pontja, amely szerint „a bajnoki mérkőzéseken három magyar állampolgársággal és magyar eredeti szövetséggel rendelkező játékosnak labdamenet közben (azaz a nyitóérintés pillanatától a labdamenet végéig) a pályán kell lennie.”

A találkozó végeredménye így 0:3-ra módosult, amellyel a címvédő a MÁV Előre megőrizte veretlenségét és nagy lépést tett az alapszakasz megnyerése felé. A döntés ellen nyolc naptári napon belül fellebbezés nyújtható be a fellebbviteli bizottsághoz. 

 

