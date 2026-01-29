Nemzeti Sportrádió

Férfi röplabda Extraliga: kecskeméti siker a Dág otthonában

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.01.29. 21:46
Fotó: Kecskeméti Röplabda Club
Dág röplabda férfi röplabda Extraliga Kecskemét röplabda
A Kecskemét 3:0-ra legyőzte idegenben a Dágot a férfi röplabda Extraliga alapszakaszának csütörtöki mérkőzésén.

A találkozó legjobbjaként a vendégeknél Király Benjámin 24 pontot szerzett.

FÉRFI RÖPLABDA EXTRALIGA
ALAPSZAKASZ
Swissten Dág KSE–Kecskeméti RC 0:3 (–22, –22, –24)

 

