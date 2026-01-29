Férfi röplabda Extraliga: kecskeméti siker a Dág otthonában
A Kecskemét 3:0-ra legyőzte idegenben a Dágot a férfi röplabda Extraliga alapszakaszának csütörtöki mérkőzésén.
A találkozó legjobbjaként a vendégeknél Király Benjámin 24 pontot szerzett.
FÉRFI RÖPLABDA EXTRALIGA
ALAPSZAKASZ
Swissten Dág KSE–Kecskeméti RC 0:3 (–22, –22, –24)
