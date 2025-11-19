Női röplabda Extraliga: odahaza győzött a Nyíregyháza, a MÁV Előre és az UTE

TIPPMIXPRO EXTRALIGA, NŐK

MÁV ELŐRE FOXCONN–SZENT BENEDEK RA 3:0 (20, 15, 16)

Székesfehérvár, 65 néző. V: Halász E., Horváth M.

MÁV ELŐRE: Fitzpatrick 8, WELLS 11, Szatmári 1, DZJUBA 16, Hollósi 7, ANDRIKOPOULOU 15. Csere: Nagy-Hegyesi (liberó), Király-Tálas, Jeszek 1, Sziládi, Nagy E., Rieder. Edző: Kaszap Tamás

SZBRA: Berkó, FAKI 10, Kenyeres 5, Perotto 5, Kobaidze 8, Szabó K. 3. Csere: Fáth, Kristóf (liberók), Katsitadze 1, Clarke 4, Hőbe, Schneider T. Edző: Tomás Varga

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 3:1, 9:5, 11:8, 14:9, 15:15, 17:18, 24:18. 2. játszma: 0:1, 4:2, 8:5, 11:8, 13:9, 20:12, 20:15. 3. játszma: 1:4, 5:5, 9:8, 12:9, 17:11, 21:12, 24:15

MESTERMÉRLEG

Kaszap Tamás: – Nagyon örülök a hozzáállásnak, ebben mérkőzésről mérkőzésre fejlődünk. Haladunk, igaz még sok mindenben kell fejlődnünk, de ez a győzelem egy jó visszajelzés a lányoknak, hogy az a munka, amit eddig elvégeztünk, az eredményes volt.

Tomás Varga: – Jól kezdtük a szetteket, de nem tudtuk befejezni őket. Csalódott vagyok, mert amikor a játékelemeket gyakoroljuk, nem ezt látom az edzéseken, ahol ugyan szintén elkövetjük a hibáinkat, de tudunk tovább koncentrálni! Mérkőzésen viszont elveszítjük a fókuszt, nem hiszünk magunkban, és a pályán sincs egy húzóember, aki ezt visszafordítaná. Most nem állhatunk meg, mert szombaton újra mérkőzés lesz. Nagyon fontos, hogy a hibáinkon változtassunk!

FATUM NYÍREGYHÁZA–TFSE 3:1 (21, –21, 18, 11)

Nyíregyháza, 350 néző. V: Jámbor, Villás

FATUM: Del Burgo 1, PETROVICS 11, Cepni 2, DAVIDOVIC 20, PAMPUCH 6, LÁSZLOP 9. Csere: Tóth F. (liberó), Wafek, Földi 1, Antivero Salinas 3. Edző: Dávid Zoltán

TFSE: Boros 1, TATÁR 7, Zen 5, KIS 22, Tarr 8, Nagy V. 5. Csere: Kucsera, Weidemann (liberók), Tátrai Zs. 2, Rádosi, Olcsváry. Edző: Jókay Zoltán

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 2:4, 8:5, 11:10, 16:12, 20:14, 22:18, 23:21. 2. játszma: 2:0, 3:4, 6:4, 7:9, 10:10, 12:11, 14:17, 18:19, 20:24. 3. játszma: 1:3, 5:3, 7:8, 10:9, 11:11, 15:12, 18:13, 22:15, 23:18. 4. játszma: 2:0, 4:3, 9:5, 9:7, 18:7, 23:11

ÚJPESTI TE–VASAS SC 3:0 (19, 21, 20)

Szilágyi u., 122 néző. V: Tillmann, Adler.

UTE: AMBROSIO 12, Kucharska 1, Pezelj 9, NACSA-PEKÁRIK 9, GRAFORT 22, Jordanova 8. Csere: Pusztai, Tátrai (liberók). Edző: Alejandro Altamirano

VASAS SC: Kiss N. 1, Kiss L. 6, Zsombók A. 6, ZSOMBÓK E. 10, Botyánszki 4, Csereklye 6. Csere: Stankovics, Balogh E. (liberók), Butor, Sinka 3, Manninger, Teleki 1. Edző: Kőnig Gábor

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 2:0, 4:4, 15:5, 16:10, 20:11, 24:17. 2. játszma: 0:1, 4:2, 5:5, 9:6, 11:11, 13:15, 16:15, 17:19, 21:21. 3. játszma: 0:3, 6:7, 9:8, 10:11, 16:13, 17:16, 22:17, 23:20