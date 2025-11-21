Miskolci siker a Szolnok ellen a férfi röplabda Extraligában

A MEAFC hazai pályán a papírformának megfelelően 3:0-ra legyőzte az újonc Szolnokot a TippmixPro férfi röplabda Extraliga alapszakaszának pénteki játéknapján.
A miskolciak az első két játszmát végig vezetve, simán nyerték meg, a harmadikban viszont 21:20-nál még a vendég Tisza-partiak vezettek, a részsikert azonban nem sikerült kivívniuk.
A MAFC három játszmában nyert a Kecskemét otthonában. A fővárosiaktól Fazekas Balázs 17 ponttal volt a mezőny legeredményesebb röplabdázója. A MAFC így 3/3-ra javította, a KRC viszont 1/4-re rontotta győzelmi mutatóját.
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
MEAFC-Peka Bau–Szolnoki RK-SC SI 3:0 (13, 22, 23)
Kecskeméti RC–MAFC 0:3 (-15, -24, -16)
