Új vezetőedző, új névadó szponzor és új hazai pálya a dágiaknál

Az előző idényben kilencedik Komárom-Esztergom vármegyei együttes beszámolója szerint a csapat irányítását Tamasi Ákos veszi át Buzás Miklóstól.

Az új vezetőedző hat éve dolgozik Dágon, korábban U13-as, U17-es és U20-as csapatokkal dolgozott és jutott be velük az országos döntőkbe, s a mostani felnőtt keret több játékosát már ezekben a korosztályokban is edzette.

„Szeretnénk a pontvadászatban a legjobb nyolc közé kerülni, de ez nem lesz egyszerű. Küzdős, harcos, szerethető csapatot akarunk kialakítani, amelyik eredményes is” – nyilatkozta a várakozásokról az új tréner. Az együttes az elmúlt években az esztergomi Suzuki Arénában játszott, az új idényben azonban a budapesti Szent Gellért Tornacsarnokban vívja majd a hazai mérkőzéseit.

A klubnak új névadó szponzora is van, így Swissten Dág KSE néven szerepel majd az október 20-án rajtoló, 13 csapatos Extraligában.