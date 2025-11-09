Nemzeti Sportrádió

Krznar: Nem opció, hogy feladjam, még akkor sem, ha ez lenne a legkönnyebb

2025.11.09. 07:12
null
Damir Krznar (Fotó: Földi Imre)
A labdarúgó NB I-ben szombaton három meccset rendeztek, lássuk, hogyan értékeltek a szakvezetők a találkozókat követő sajtótájékoztatókon!

 

LABDARÚGÓ NB I
13. FORDULÓ
Újpest FC–ETO FC 0–3 (0–1)
Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 4743 néző. Vezette: Bognár T.
Gólszerző: Schön (28.), Benbuali (59., 71.)

Labdarúgó NB I
18 órája

Simán győzött Újpesten az ETO

Ehhez nem fért kétség: sokkal jobban, veszélyesebben játszottak a győriek a lila-fehéreknél.

 

Damir KRZNAR, az Újpest FC vezetőedzője

 – Ez nagyon sima vereség volt hazai pályán.     
A Győr megérdemelten nyert, nekünk pedig az egyik legrosszabb teljesítményünk volt a mostani, talán egyenesen a legrosszabb. Nem volt megfelelő az energiaszint, s ha bármelyik ellenfél ekkora területeket hagy a bajnokság egyik legjobb csapatának, csak vereség lehet a vége. 
 
– Nagyon későn érkezett a sajtótájékoztatóra, úgy tudjuk, a játékosaival beszélt: mit tudott mondani nekik a lefújás után, amit nem mondott el a meccs előtt?     
–   A miértekre koncentráltunk. Elmondtam, hogy bár jó csapattól kaptunk ki, ezzel együtt sem lehet feladni egy meccset. S bár időnként elégedett is lehettem a védekezéssel, támadásban teljesen ötlettelen volt a futball.

– A szurkolók ismét a távozását követelték. A döntés nyilván a vezetőké, de nem érzi tarthatatlannak a helyzetet?     
–  Ezt kérdeztem én is a csapattól, mármint hogy meddig tartható ez így. Senki sem bújhat ki a felelősség alól és a következményeket is vállalni kell. Ez rám is igaz. Ugyanakkor harcolok tovább, nem opció, hogy feladjam, még akkor sem, ha ez lenne a legkönnyebb út. 

BORBÉLY Balázs , az ETO FC vezetőedzője

– Száz százalékig elégedett a sima győzelem után?     
– Jó mérkőzés volt, rendben volt a védekezés, a középpálya és a támadósor is, de van azért bennem kis hiányérzet a hatékonyság miatt. Ezzel foglalkoznunk kell, mert még mindig túl sok helyzetre van szükségünk a gólokhoz, de természetesen boldog vagyok.

–   Az előző öt meccsen is jó volt a játék, mégis csak egy győzelmet értek el. Eljött az igazság pillanata?     
–   Őszintén szólva nem számítottam arra, hogy ilyen jó meccsünk lesz, de nagyon örülök annak, hogy újra kapott gól nélkül hozta le a csapat a találkozót. Ez a második mérkőzés egymást követően kapott gól nélkül, erre büszke vagyok. Ugyanakkor hangsúlyozom: a helyzetkihasználásunkon javítani kell.
    
Az első félidőben feltűnően a jobb oldalon vezették a támadásokat. Szándékos húzás volt?     
– Nem volt kifejezetten cél, hogy a csapat a jobb oldalon támadjon, az volt csak tervezve, hogy a széleken bontsuk meg a hazai védelmet. Inkább ösztönösen alakult ki, hogy azon az oldalon futott a több támadás.

 

LABDARÚGÓ NB I
13. FORDULÓ
Zalaegerszegi TE FC–Diósgyőri VTK 2–0 (0–0)
Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 2610 néző. Vezette: Karakó
Gólszerző: Skribek (55.), Lima (89.)
 

Skribek gólja és gólpassza három pontot ért, a Zalaegerszeg másodszor nyert hazai pályán

A Diósgyőr idén negyedszer sem tudta megverni a ZTE-t, és a válogatott szünetre akár a kiesőzónába is visszacsúszhat.

Vladimir Radenkovics marad a DVTK vezetőedzője

A Diósgyőr ezúttal Zalaegerszegen szenvedett vereséget.

 

Nuno CAMPOS, a ZTE FC vezetőedzője 

– Nagy győzelemnek tartja a DVTK elleni sikert?
– Tudtuk, hogy a Diósgyőrnek vannak tehetséges játékosai és csapatként is kiemelkedő teljesítményre képes. Nem volt tehát könnyű a feladat, de sok helyzetet dolgozott ki a csapat, ugyanakkor azt is látni lehetett, hogy sok részleten javítani kellett a szünetben. Sikerült. A második félidőben még több helyzet adódott a támadók előtt, eközben a védekezés is feljavult. Jó látni, hogy a játékosok hisznek a stílusos futballban, s olyan ütemben fejlődnek, ami engem is meglep.

– Maxsuell Alegria és Joao Victor folyamatos keresztmozgással rendre zavarba hozta a DVTK védelmét. Erre külön készültek?
Ezeket a részleteket gyakoroljuk edzéseken. Egyre jobban tudják, miképp kell reagálni különböző védekezésekre, s a pályán ezt remekül végre is hajtják. Több  19–20 éves futballistánk van, időre van még szükségük ahhoz, hogy teljes mértékben elsajátítsák az általam szorgalmazott és oktatott játékstílust. Hisznek ebben a küldetésben, szép focit játszik a csapat.

– Gundel-Takács Bence és Skribek Alen kiemelkedett a mezőnyből: hogyan látja a teljesítményüket?
Nem szeretek egyénileg senki kiemelni, mindenki egyaránt fontos, de tény, mindketten remek teljesítményt nyújtottak.

Nuno Campos (balra) és Vladimir Radenkovics (Fotó: Szabó Miklós)


Vladimir RADENKOVICS, a DVTK vezetőedzője 

– Pont nélkül utaznak haza Zalaegerszegről.
Ahogy az előző mérkőzéseinken, most is voltak nagy helyzeteink voltak, úgymond uraltuk a pályát, de sajnos a tizenhatoson belül nem hoztunk jó döntéseket, majd az ellenfelünk megszerezte a vezetést… Próbáltunk változtatni, kockáztattunk, de jött a második ZTE-gól. A meccsnek Yohan Croizet sérülése volt a fordulópontja, hiszen ő nagyon fontos játékosa a csapatnak. Nehéz helyzetben vagyunk, jókor jön a válogatott szünet…

– A meccs szünetében mit kért játékosaitól?
Jól védekezett a csapat,  működött a letámadás, sok labdát sikerült szerezni, és helyzeteket alakítottak ki a támadók – szóval, ha az első félidő összképét nézem, akkor a szünetben kettő nullára kellett volna vezetnünk. Azt mondtam, hogy a befejezéseknél legyenek okosabbak.

– A legutóbbi kilenc bajnokin csak egyszer nyert a csapat, a tabella végére sodródott: mekkora a baj?
Az előző idényben is voltunk hasonló szituációban, de akkor is „visszatértünk a pályára". A keret minőségét nézve a legjobb négy csapat közé tartozik a  DVTK, de sok problémával küzdünk, sérülések hátráltatnak minket. Ha teljes lesz a keret, az előrelépés is megtörténik. Azonban az edző nem sorolhat csak kifogásokat, együtt, csapatként kell megmutatni, hogy erősebbek vagyunk.

 

Paksi FC–Kisvárda Master Good 5–3 (1–1) 
Paks, Paksi FC Stadion, 2410 néző. Vezette: Erdős
Gólszerző: Hahn (24., 57.), Szabó J. (52.), Böde (58.), Galambos (83.), ill. Popoola (37.), Bíró B. (62., 78.)
Kiállítva: Popoola (90+3., Kisvárda)

Labdarúgó NB I
11 órája

Vérbeli rangadó volt: nyolc gól a Paks–Kisvárda mérkőzésen, a végén egy piros lap

Szerencsés, gyönyörű és okos gólok is születtek Pakson, ahol a hazaiak meg sem álltak öt találatig, és a tabella élére ugrottak.

 

BOGNÁR György, a Paksi FC vezetőedzője

–  Minek örül jobban, az öt gólnak, vagy annak, hogy a Paks ismét a tabella élére ugrott?     
Egyértelmű, hogy az öt gólnak örülök jobban. Fordulatos mérkőzés volt, remélem, mindenki jól szórakozott. Jó felfogásban futballozott a csapat, de néha még mindig döcögött a játék. Pörgősebben szoktak játszani a srácok, azaz még mindig van bennük bőven tartalék. Mondom ezt az öt rúgott gól ellenére.

–   Az idény legjobb félidejét játszotta a fordulás után a két csapat?     
–  A szurkolóknak biztosan tetszett a játék, de négy egyes vezetésnél nem lehetett volna ennyire kiengedi. A szerzett gólokkal elégedett vagyok, a kapottakkal nagyon nem.

–  A tizenhét esztendős Galambos János ollózó mozdulatból szerezte meg első NB I-es gólját. Neki dupla büfét kell tartania a jövő héten?     
– Maradjunk annyiban, nem volt csúnya gól. A meccs után megyünk, eszünk egy jó babgulyást. Na, ő kétszer szedhet.

Bognár György (Fotó: Török Attila)



RÉVÉSZ Attila, a Kisvárda Master Good vezetőedzője

– Izgalmas meccset játszottak, de aligha elégedett a látottakkal.     
Nem mondom, hogy megérdemelten, de kevesebbet hibázva nyerte meg a mérkőzést a Paks. A veszélyesebb játékunk magával hozta a több egyéni hibát a mezőnyben. Sajnos volt a csapatunkban olyan játékos, aki nem megfelelő képességű ehhez a szinthez, három-négy olyan gólt kaptunk, amilyet az NB I-ben nem lehet.
   
–  Mi járt a fejében, amikor tizenhárom másodperccel a középkezdésük után gólt kaptak?     
– Háromnál sem éreztem, hogy biztosan kikapunk. Ha nincs a negyedik gól, más a helyzet. A lelkierő megvolt a pályán lévőkben. Azt is állítom, ha a két kapust megcseréltük volna, mi győzünk.

–    Két hét szünet következik a bajnokságban, és ilyenkor jön a szokásos kérdés: érkezik új vezetőedző a klubhoz?     
–   Folyamatosan keresem a megfelelő szakembert. Az új szabály az edzőkeresést is megnehezíti, hiszen a szerződésbe bele kell kerülnie, hogy a fiatalokat játszatni kell. Most például többen is kiestek a csapatból, így legközelebb azt sem tudom, hogyan állunk fel. Ez is mutatja, átgondolatlanul hozták meg ezt a szabályt.

Révész Attila (Fotó: Török Attila)

 

BL / EL+Kl-HELYEK

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. Paksi FC

13

6

6

1

31–20

+11 

24 

  2. Debreceni VSC

12

6

4

2

20–15

+5 

22 

  3. Kisvárda

12

6

2

4

15–20

–5 

20 

  4. ETO FC 

12

5

5

2

24–14

+10 

20 

  5. Ferencvárosi TC

11

5

4

2

24–12

+12 

19 

  6. Puskás Akadémia

12

5

3

4

17–17

18 

  7. MTK Budapest

12

5

2

5

25–22

+3 

17 

  8. Zalaegerszegi TE

13

3

4

6

21–22

–1 

13 

  9. Újpest FC

13

3

4

6

18–22

–4 

13 

10. Diósgyőri VTK

13

2

5

6

16–26

–10 

11 

11. Kazincbarcika

11

3

1

7

11–22

–11 

10 

12. Nyíregyháza 

12

2

4

6

14–24

–10 

10 

 

Ezek is érdekelhetik