Krznar: Nem opció, hogy feladjam, még akkor sem, ha ez lenne a legkönnyebb

LABDARÚGÓ NB I
13. FORDULÓ
Újpest FC–ETO FC 0–3 (0–1)
Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 4743 néző. Vezette: Bognár T.
Gólszerző: Schön (28.), Benbuali (59., 71.)
Simán győzött Újpesten az ETO
Damir KRZNAR, az Újpest FC vezetőedzője
– Ez nagyon sima vereség volt hazai pályán.
– A Győr megérdemelten nyert, nekünk pedig az egyik legrosszabb teljesítményünk volt a mostani, talán egyenesen a legrosszabb. Nem volt megfelelő az energiaszint, s ha bármelyik ellenfél ekkora területeket hagy a bajnokság egyik legjobb csapatának, csak vereség lehet a vége.
– Nagyon későn érkezett a sajtótájékoztatóra, úgy tudjuk, a játékosaival beszélt: mit tudott mondani nekik a lefújás után, amit nem mondott el a meccs előtt?
– A miértekre koncentráltunk. Elmondtam, hogy bár jó csapattól kaptunk ki, ezzel együtt sem lehet feladni egy meccset. S bár időnként elégedett is lehettem a védekezéssel, támadásban teljesen ötlettelen volt a futball.
– A szurkolók ismét a távozását követelték. A döntés nyilván a vezetőké, de nem érzi tarthatatlannak a helyzetet?
– Ezt kérdeztem én is a csapattól, mármint hogy meddig tartható ez így. Senki sem bújhat ki a felelősség alól és a következményeket is vállalni kell. Ez rám is igaz. Ugyanakkor harcolok tovább, nem opció, hogy feladjam, még akkor sem, ha ez lenne a legkönnyebb út.
BORBÉLY Balázs , az ETO FC vezetőedzője
– Száz százalékig elégedett a sima győzelem után?
– Jó mérkőzés volt, rendben volt a védekezés, a középpálya és a támadósor is, de van azért bennem kis hiányérzet a hatékonyság miatt. Ezzel foglalkoznunk kell, mert még mindig túl sok helyzetre van szükségünk a gólokhoz, de természetesen boldog vagyok.
– Az előző öt meccsen is jó volt a játék, mégis csak egy győzelmet értek el. Eljött az igazság pillanata?
– Őszintén szólva nem számítottam arra, hogy ilyen jó meccsünk lesz, de nagyon örülök annak, hogy újra kapott gól nélkül hozta le a csapat a találkozót. Ez a második mérkőzés egymást követően kapott gól nélkül, erre büszke vagyok. Ugyanakkor hangsúlyozom: a helyzetkihasználásunkon javítani kell.
– Az első félidőben feltűnően a jobb oldalon vezették a támadásokat. Szándékos húzás volt?
– Nem volt kifejezetten cél, hogy a csapat a jobb oldalon támadjon, az volt csak tervezve, hogy a széleken bontsuk meg a hazai védelmet. Inkább ösztönösen alakult ki, hogy azon az oldalon futott a több támadás.
LABDARÚGÓ NB I
13. FORDULÓ
Zalaegerszegi TE FC–Diósgyőri VTK 2–0 (0–0)
Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 2610 néző. Vezette: Karakó
Gólszerző: Skribek (55.), Lima (89.)
Nuno CAMPOS, a ZTE FC vezetőedzője
– Nagy győzelemnek tartja a DVTK elleni sikert?
– Tudtuk, hogy a Diósgyőrnek vannak tehetséges játékosai és csapatként is kiemelkedő teljesítményre képes. Nem volt tehát könnyű a feladat, de sok helyzetet dolgozott ki a csapat, ugyanakkor azt is látni lehetett, hogy sok részleten javítani kellett a szünetben. Sikerült. A második félidőben még több helyzet adódott a támadók előtt, eközben a védekezés is feljavult. Jó látni, hogy a játékosok hisznek a stílusos futballban, s olyan ütemben fejlődnek, ami engem is meglep.
– Maxsuell Alegria és Joao Victor folyamatos keresztmozgással rendre zavarba hozta a DVTK védelmét. Erre külön készültek?
– Ezeket a részleteket gyakoroljuk edzéseken. Egyre jobban tudják, miképp kell reagálni különböző védekezésekre, s a pályán ezt remekül végre is hajtják. Több 19–20 éves futballistánk van, időre van még szükségük ahhoz, hogy teljes mértékben elsajátítsák az általam szorgalmazott és oktatott játékstílust. Hisznek ebben a küldetésben, szép focit játszik a csapat.
– Gundel-Takács Bence és Skribek Alen kiemelkedett a mezőnyből: hogyan látja a teljesítményüket?
– Nem szeretek egyénileg senki kiemelni, mindenki egyaránt fontos, de tény, mindketten remek teljesítményt nyújtottak.
Vladimir RADENKOVICS, a DVTK vezetőedzője
– Pont nélkül utaznak haza Zalaegerszegről.
– Ahogy az előző mérkőzéseinken, most is voltak nagy helyzeteink voltak, úgymond uraltuk a pályát, de sajnos a tizenhatoson belül nem hoztunk jó döntéseket, majd az ellenfelünk megszerezte a vezetést… Próbáltunk változtatni, kockáztattunk, de jött a második ZTE-gól. A meccsnek Yohan Croizet sérülése volt a fordulópontja, hiszen ő nagyon fontos játékosa a csapatnak. Nehéz helyzetben vagyunk, jókor jön a válogatott szünet…
– A meccs szünetében mit kért játékosaitól?
– Jól védekezett a csapat, működött a letámadás, sok labdát sikerült szerezni, és helyzeteket alakítottak ki a támadók – szóval, ha az első félidő összképét nézem, akkor a szünetben kettő nullára kellett volna vezetnünk. Azt mondtam, hogy a befejezéseknél legyenek okosabbak.
– A legutóbbi kilenc bajnokin csak egyszer nyert a csapat, a tabella végére sodródott: mekkora a baj?
– Az előző idényben is voltunk hasonló szituációban, de akkor is „visszatértünk a pályára". A keret minőségét nézve a legjobb négy csapat közé tartozik a DVTK, de sok problémával küzdünk, sérülések hátráltatnak minket. Ha teljes lesz a keret, az előrelépés is megtörténik. Azonban az edző nem sorolhat csak kifogásokat, együtt, csapatként kell megmutatni, hogy erősebbek vagyunk.
Paksi FC–Kisvárda Master Good 5–3 (1–1)
Paks, Paksi FC Stadion, 2410 néző. Vezette: Erdős
Gólszerző: Hahn (24., 57.), Szabó J. (52.), Böde (58.), Galambos (83.), ill. Popoola (37.), Bíró B. (62., 78.)
Kiállítva: Popoola (90+3., Kisvárda)
Vérbeli rangadó volt: nyolc gól a Paks–Kisvárda mérkőzésen, a végén egy piros lap
BOGNÁR György, a Paksi FC vezetőedzője
– Minek örül jobban, az öt gólnak, vagy annak, hogy a Paks ismét a tabella élére ugrott?
– Egyértelmű, hogy az öt gólnak örülök jobban. Fordulatos mérkőzés volt, remélem, mindenki jól szórakozott. Jó felfogásban futballozott a csapat, de néha még mindig döcögött a játék. Pörgősebben szoktak játszani a srácok, azaz még mindig van bennük bőven tartalék. Mondom ezt az öt rúgott gól ellenére.
– Az idény legjobb félidejét játszotta a fordulás után a két csapat?
– A szurkolóknak biztosan tetszett a játék, de négy egyes vezetésnél nem lehetett volna ennyire kiengedi. A szerzett gólokkal elégedett vagyok, a kapottakkal nagyon nem.
– A tizenhét esztendős Galambos János ollózó mozdulatból szerezte meg első NB I-es gólját. Neki dupla büfét kell tartania a jövő héten?
– Maradjunk annyiban, nem volt csúnya gól. A meccs után megyünk, eszünk egy jó babgulyást. Na, ő kétszer szedhet.
RÉVÉSZ Attila, a Kisvárda Master Good vezetőedzője
– Izgalmas meccset játszottak, de aligha elégedett a látottakkal.
– Nem mondom, hogy megérdemelten, de kevesebbet hibázva nyerte meg a mérkőzést a Paks. A veszélyesebb játékunk magával hozta a több egyéni hibát a mezőnyben. Sajnos volt a csapatunkban olyan játékos, aki nem megfelelő képességű ehhez a szinthez, három-négy olyan gólt kaptunk, amilyet az NB I-ben nem lehet.
– Mi járt a fejében, amikor tizenhárom másodperccel a középkezdésük után gólt kaptak?
– Háromnál sem éreztem, hogy biztosan kikapunk. Ha nincs a negyedik gól, más a helyzet. A lelkierő megvolt a pályán lévőkben. Azt is állítom, ha a két kapust megcseréltük volna, mi győzünk.
– Két hét szünet következik a bajnokságban, és ilyenkor jön a szokásos kérdés: érkezik új vezetőedző a klubhoz?
– Folyamatosan keresem a megfelelő szakembert. Az új szabály az edzőkeresést is megnehezíti, hiszen a szerződésbe bele kell kerülnie, hogy a fiatalokat játszatni kell. Most például többen is kiestek a csapatból, így legközelebb azt sem tudom, hogyan állunk fel. Ez is mutatja, átgondolatlanul hozták meg ezt a szabályt.
|BL / EL+Kl-HELYEK
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Paksi FC
13
6
6
1
31–20
+11
24
|2. Debreceni VSC
12
6
4
2
20–15
+5
22
|3. Kisvárda
12
6
2
4
15–20
–5
20
|4. ETO FC
12
5
5
2
24–14
+10
20
|5. Ferencvárosi TC
11
5
4
2
24–12
+12
19
|6. Puskás Akadémia
12
5
3
4
17–17
0
18
|7. MTK Budapest
12
5
2
5
25–22
+3
17
|8. Zalaegerszegi TE
13
3
4
6
21–22
–1
13
|9. Újpest FC
13
3
4
6
18–22
–4
13
|10. Diósgyőri VTK
13
2
5
6
16–26
–10
11
|11. Kazincbarcika
11
3
1
7
11–22
–11
10
|12. Nyíregyháza
12
2
4
6
14–24
–10
10