Krznar: Nem opció, hogy feladjam, még akkor sem, ha ez lenne a legkönnyebb

Nuno CAMPOS, a ZTE FC vezetőedzője

– Nagy győzelemnek tartja a DVTK elleni sikert?

– Tudtuk, hogy a Diósgyőrnek vannak tehetséges játékosai és csapatként is kiemelkedő teljesítményre képes. Nem volt tehát könnyű a feladat, de sok helyzetet dolgozott ki a csapat, ugyanakkor azt is látni lehetett, hogy sok részleten javítani kellett a szünetben. Sikerült. A második félidőben még több helyzet adódott a támadók előtt, eközben a védekezés is feljavult. Jó látni, hogy a játékosok hisznek a stílusos futballban, s olyan ütemben fejlődnek, ami engem is meglep.

– Maxsuell Alegria és Joao Victor folyamatos keresztmozgással rendre zavarba hozta a DVTK védelmét. Erre külön készültek?

– Ezeket a részleteket gyakoroljuk edzéseken. Egyre jobban tudják, miképp kell reagálni különböző védekezésekre, s a pályán ezt remekül végre is hajtják. Több 19–20 éves futballistánk van, időre van még szükségük ahhoz, hogy teljes mértékben elsajátítsák az általam szorgalmazott és oktatott játékstílust. Hisznek ebben a küldetésben, szép focit játszik a csapat.

– Gundel-Takács Bence és Skribek Alen kiemelkedett a mezőnyből: hogyan látja a teljesítményüket?

– Nem szeretek egyénileg senki kiemelni, mindenki egyaránt fontos, de tény, mindketten remek teljesítményt nyújtottak.

Nuno Campos (balra) és Vladimir Radenkovics (Fotó: Szabó Miklós)



Vladimir RADENKOVICS, a DVTK vezetőedzője



– Pont nélkül utaznak haza Zalaegerszegről.

– Ahogy az előző mérkőzéseinken, most is voltak nagy helyzeteink voltak, úgymond uraltuk a pályát, de sajnos a tizenhatoson belül nem hoztunk jó döntéseket, majd az ellenfelünk megszerezte a vezetést… Próbáltunk változtatni, kockáztattunk, de jött a második ZTE-gól. A meccsnek Yohan Croizet sérülése volt a fordulópontja, hiszen ő nagyon fontos játékosa a csapatnak. Nehéz helyzetben vagyunk, jókor jön a válogatott szünet…

– A meccs szünetében mit kért játékosaitól?

– Jól védekezett a csapat, működött a letámadás, sok labdát sikerült szerezni, és helyzeteket alakítottak ki a támadók – szóval, ha az első félidő összképét nézem, akkor a szünetben kettő nullára kellett volna vezetnünk. Azt mondtam, hogy a befejezéseknél legyenek okosabbak.

– A legutóbbi kilenc bajnokin csak egyszer nyert a csapat, a tabella végére sodródott: mekkora a baj?

– Az előző idényben is voltunk hasonló szituációban, de akkor is „visszatértünk a pályára". A keret minőségét nézve a legjobb négy csapat közé tartozik a DVTK, de sok problémával küzdünk, sérülések hátráltatnak minket. Ha teljes lesz a keret, az előrelépés is megtörténik. Azonban az edző nem sorolhat csak kifogásokat, együtt, csapatként kell megmutatni, hogy erősebbek vagyunk.

Paksi FC–Kisvárda Master Good 5–3 (1–1)

Paks, Paksi FC Stadion, 2410 néző. Vezette: Erdős

Gólszerző: Hahn (24., 57.), Szabó J. (52.), Böde (58.), Galambos (83.), ill. Popoola (37.), Bíró B. (62., 78.)

Kiállítva: Popoola (90+3., Kisvárda)