Szettgyőzelemre futotta a MÁV Előrének a röplabda BL-selejtezőben

A MET Arénában, csaknem kétezer néző előtt egyáltalán nem kezdtek megilletődötten a fehérváriak, s bár eleinte a vendégek vezettek egy-egy ponttal, ám gyorsan fordított a MÁV Előre, sőt 7:5-nél már kettővel is mentek. Sajnos ezt követően a spanyolok percei következtek, akik egy négyes sorozattal fordítottak, a szett közepén pedig már öt ponttal is elhúztak. Sikerült ugyan még visszazárkózni kettőre, de túl sok nyitást (hetet) rontottak a fehérváriak, és pont egy ilyennel zárult az első felvonás.

A második első pontját ugyan a hazaiak szerezték, de aztán gyorsan fordítottak és el is húztak a spanyolok, Osmany Juantorena ötös nyitássorozatával már nyolccal is vezettek. Küzdöttek ugyan a fehérváriak, valamennyire sikerült is zárkózniuk, de a vége kilencpontos vendégsiker lett.

A harmadik szettet viszont jól kezdte a magyar csapat, és a szett közepén Pesti Marcell két ászával néggyel is megléptek és aztán nem engedték ki a kezükből a játszmát. A csapat a negyediket is ott folytatta, ahol az előzőt abbahagyta. 5:2-nél időt kellett kérnie a vendégek mesterének, Sergio Miguel Camarero, ami jót is tett nekik, mert gyorsan fordítottak. A fehérváriak kicsit elfáradtak, s így a szett végül elég simán a vendégeké lett. Összességében azonban a hazaiak szépen küzdöttek és helyt álltak, az más kérdés, hogy a továbbjutás elég távolra került.

RÖPLABDA BAJNOKOK LIGÁJA, FÉRFIAK

SELEJTEZŐ, 1. MÉRKŐZÉS

MÁV ELŐRE FOXCONN–GUAGUAS LAS PALMAS (spanyol) 1:3 (–21, –16, 21, –19)

Székesfehérvár, 1800 néző. V: Krticka (cseh), Valentar (szlovén)

MÁV ELŐRE: Eke 3, PESTI 19, Bakiri 13, LUNA SLAIBE 12, Szabó V. 2, Koci 8. Csere: Takács M. (liberó), Szentesi, Varga P. 1, Bandi, Péter A., Kecskeméti. Edző: Omar Pelillo

LAS PALMAS: De Amo 1, Bruno 10, Spencer 12, WALLA 13, JUANTORENA 16, Ramos 11. Csere: Larranaga (liberó), Dimitrov, Santana, Rousseaux. Edző: Sergio Miguel Camarero

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 0:1, 3:2, 7:5, 7:9, 9:13, 10:15, 15:17, 16:21, 20:24. 2. játszma: 1:0, 2:6, 4:7, 4:12, 7:13, 9:19, 14:24. 3. játszma: 0:1, 4:2, 5:5, 7:8, 11:10, 12:13, 18:14, 19:17, 24:19. 4. játszma: 5:2, 6:5, 7:9, 9:14, 12:18, 15:22, 19:24