Férfi röplabda Közép-európai Liga: meccslabdát hárítva nyert a MÁV Előre

A székesfehérvári csapat már az első két játszmában is szoros küzdelemre késztette riválisát, azonban a Buducsnoszt mindkét játékrészben végig vezetett és 52 perc után 2–0-ra vezetett. A harmadik szettben ugyancsak a montenegrói alakulat tűnt jobbnak, mely ugyan ezúttal sem tudta komolyan leszakítani a magyarokat, mégis magabiztosan menetelt a győzelem felé, 24–22-nél pedig két meccslabdához jutott. Ekkor hatalmas fordulat állt be a meccsen, a MÁV Előre nem csupán hárította a meccslabdákat, hanem 27–25-re megnyerte a játszmát, majd a negyedik szakaszban az 1–4-es kezdés után átvette az irányítást és magabiztosan, 25–21-gyel egyenlített. A döntőszettben aztán már nem volt kérdés, kié lesz a győzelem, a MÁV Előre ellentmondást nem tűrő játékkal, 15–9-re nyert és ezzel 2 óra 6 perc alatt begyűjtötte a győzelmet.

A magyar együttes - amely múlt héten kettős vereséggel búcsúzott a Bajnokok Ligája selejtezőjétől – szerdán az ugyancsak montenegrói, házigazda Budvával, csütörtökön pedig a szlovén Mariborral találkozik.

A hétcsapatos alapszakaszból a legjobb négy jut a final fourba. A MÁV Előre december közepén Ausztriába látogat az SK Zadruga Aich/Dob csapatához, majd január közepén Zágrábban két meccset vív a házigazda HAOK Mladosttal és a szintén horvát MOK Mursa Osijekkel.

KÖZÉP-EURÓPAI LIGA, FÉRFIAK

MÁV ELŐRE FOXCONN–OK BUDUCSNOSZT (montenegrói) 3:2 (–22, –20, 25, 21, 9)

Budva, 50 néző. V: Ivkovic (horvát), Jakisa (bosnyák).

MÁV ELŐRE: Koci, Eke, Pesti, Bakiri, Luna Slaibe, Szabó V. Csere: Takács M., Szentesi (liberók), Bandi, Ambrus, Varga P., Kecskeméti, Péter A. Edző: Omar Pelillo

BUDUCSNOSZT: Milenkovics, Vukaszinovics, Szindelics, Lojics, Delics, Petrovics. Csere: Lakcsevics, Polekszics (liberók), Milosevics, Nikolics, Konatar 2. Edző: Dejan Radic

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 0:1, 4:4, 6:9, 8:10, 9:14, 13:16, 15:20, 19:21, 22:24. 2. játszma: 2:1, 2:4, 5:5, 9:7, 9:12, 12:13, 13:16, 15:19, 18:24. 3. játszma: 0:1, 3:3, 5:7, 7:11, 12:13, 13:17, 15:21, 20:22, 22:24. 4. játszma: 1:4, 5:5, 5:7, 10:10, 11:13, 18:16, 21:20, 23:21. 5. játszma: 3:1, 6:2, 8:4, 12:6, 13:9