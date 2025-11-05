Másodszor nem jött össze a fordítás a MÁV Előre röpiseinek

Nem sokon múlt, hogy a székesfehérváriak lekopírozzák keddi mérkőzésüket, amikor 0:2-ről fordítottak az ugyancsak montenegrói Buducsnoszt ellenében. A kétszettes hátrány most is megvolt, majd jött a szépítés, de az egyenlítésre ezúttal nem futotta, sőt, a negyedik felvonást a végén elég simán nyerték a hazaiak. A MÁV Előre csütörtökön a szlovén OK i-Vent Mariborral csap majd össze, ugyancsak Budvában.

FÉRFI RÖPLABDA, KÖZÉP-EURÓPAI LIGA

OK BUDVA (montenegrói)–MÁV ELŐRE FOXCONN 3:1 (22, 22, –21, 17)

Budva, 100 néző. V: Jakisa (bosnyák), Mitrovics (montenegrói)

BUDVA: Sztanojevics 11, Babics 7, DODICS 13, CIMBALJEVICS 23, Csincsur 8, Jokszimovics. Csere: Mocsics (liberó), Radonics 1, Csulafics 3, Miloszavljevics, Lecsics. Edző: Miljan Boskovics

MÁV ELŐRE: BAKIRI 16, Ambrus 1, Szabó V. 1, KOCI 16, Luna Slaibe 10, Pesti 10. Csere: Takács M., Szentesi (liberók), Varga P., Eke 9, Bandi, Péter A., Kecskeméti. Edző: Omar Pelillo

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 0:2, 2:6, 11:6, 15:9, 16:12, 18:16, 19:18, 22:21, 24:21. 2. játszma: 5:2, 5:4, 9:5, 10:7, 13:7, 14:12, 16:15, 19:16, 20:19, 24:21. 3. játszma: 0:1, 3:3, 4:9, 8:10, 10:11, 11:15, 13:15, 13:21, 19:22, 20:24. 4. játszma: 0:1, 3:2, 4:5, 6:8, 11:11, 15:12, 19:13, 24:16