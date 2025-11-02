Nemzeti Sportrádió

Férfi röplabda Extraliga: simán nyert a Kazincbarcika

Vágólapra másolva!
2025.11.02. 20:04
null
(Fotó: VRC Kazincbarcika)
Címkék
röplabda férfi röplabda Extraliga Kazincbarcika
A Kazincbarcika nagyon simán, három játszmában nyert otthon a Szeged ellen a TippmixPro férfi röplabda Extraliga vasárnapi mérkőzésén.

Férfi Extraliga, alapszakasz: 
Vegyész RC Kazincbarcika–Vidux-Szegedi RSE 3:0 (23, 18, 9)

A bajnokság állása: 
1. Fino Kaposvár 3 - 9:0 9 pont 
2. Vegyész RC Kazincbarcika 3 - 9:0 9 
3. MEAFC-Peka Bau 2 1 6:4 6 
4. Swissten Dág KSE 2 1 8:6 6 
5. Prestige Fitness PSE 2 - 6:2 5 
6. MAFC 1 2 6:6 4 
7. TFSE 1 2 6:6 4 
8. MÁV Előre Foxconn 1 - 3:0 3 
9. DEAC 1 2 4:7 3 
10. Kecskeméti RC 1 2 3:8 2 
11. Vidux-Szegedi RSE - 3 0:9 0 
12. Szolnoki RK - 1 0:3 0 
13. Dunaújvárosi KSE - 3 0:9 0

 

röplabda férfi röplabda Extraliga Kazincbarcika
Legfrissebb hírek

Horváth Dávid: Olyan nyomás alatt voltunk az FTC-vel szemben, mintha nemzetközi meccsen lennénk

Labdarúgó NB I
15 órája

Férfi röplabda Extraliga: négy játszmában nyert a Dág

Röplabda
Tegnap, 16:23

Sós Bence: Nem lenne baj, ha ezúttal is stabilan védekeznénk

Labdarúgó NB I
Tegnap, 10:10

Férfi röplabda Extraliga: a Miskolc legyőzte a MAFC-ot

Röplabda
2025.10.31. 22:25

Az ETO kilenc, az MTK öt, az FTC és a Paks négy-négy, a Barcika egy gólt szerezve lépett tovább – ez történt a Mol Magyar Kupában

Labdarúgó NB I
2025.10.29. 22:30

Böde duplázott, a Paks továbbjutott Martfűn

Labdarúgó NB I
2025.10.29. 15:20

Urblík József: A bajnokság a fontosabb, de a kupát sem engedjük el

Labdarúgó NB I
2025.10.29. 09:23

Férfi röplabda Extraliga: sima sikerrel rajtolt a címvédő

Röplabda
2025.10.26. 20:40
Ezek is érdekelhetik