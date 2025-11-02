Férfi röplabda Extraliga: simán nyert a Kazincbarcika

A Kazincbarcika nagyon simán, három játszmában nyert otthon a Szeged ellen a TippmixPro férfi röplabda Extraliga vasárnapi mérkőzésén.
Férfi Extraliga, alapszakasz:
Vegyész RC Kazincbarcika–Vidux-Szegedi RSE 3:0 (23, 18, 9)
A bajnokság állása:
1. Fino Kaposvár 3 - 9:0 9 pont
2. Vegyész RC Kazincbarcika 3 - 9:0 9
3. MEAFC-Peka Bau 2 1 6:4 6
4. Swissten Dág KSE 2 1 8:6 6
5. Prestige Fitness PSE 2 - 6:2 5
6. MAFC 1 2 6:6 4
7. TFSE 1 2 6:6 4
8. MÁV Előre Foxconn 1 - 3:0 3
9. DEAC 1 2 4:7 3
10. Kecskeméti RC 1 2 3:8 2
11. Vidux-Szegedi RSE - 3 0:9 0
12. Szolnoki RK - 1 0:3 0
13. Dunaújvárosi KSE - 3 0:9 0
Legfrissebb hírek
Férfi röplabda Extraliga: a Miskolc legyőzte a MAFC-ot
Röplabda
2025.10.31. 22:25
Böde duplázott, a Paks továbbjutott Martfűn
Labdarúgó NB I
2025.10.29. 15:20
Férfi röplabda Extraliga: sima sikerrel rajtolt a címvédő
Röplabda
2025.10.26. 20:40
Ezek is érdekelhetik