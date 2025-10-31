Férfi röplabda Extraliga: a Miskolc legyőzte a MAFC-ot
A MEAFC hazai pályán 3:1-re nyert a MAFC ellen a TippmixPro férfi röplabda Extraliga alapszakaszának pénteki mérkőzésén. A borsodiak, akiknél Komlósi Márk 21 pontot szerzett, második győzelmüket aratták a bajnokságban.
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
MEAFC-Peka Bau–MAFC 3:1 (–22, 23, 13, 24)
Legfrissebb hírek
Férfi röplabda Extraliga: sima sikerrel rajtolt a címvédő
Röplabda
2025.10.26. 20:40
Férfi röplabda Extraliga: MAFC-győzelem Szegeden
Röplabda
2025.10.22. 20:28
Férfi röplabda Extraliga: október 20-án rajtol az új idény
Röplabda
2025.08.19. 13:52
Férfi röplabda Extraliga: tizenhárom csapat az élvonalban
Röplabda
2025.08.01. 18:07
Ezek is érdekelhetik