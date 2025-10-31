Nemzeti Sportrádió

Férfi röplabda Extraliga: a Miskolc legyőzte a MAFC-ot

V. J./MTIV. J./MTI
2025.10.31.
Fotó: MAFC Röplabda csapat/FB
MEAFC férfi röplabda Extraliga MAFC
A MEAFC hazai pályán 3:1-re nyert a MAFC ellen a TippmixPro férfi röplabda Extraliga alapszakaszának pénteki mérkőzésén. A borsodiak, akiknél Komlósi Márk 21 pontot szerzett, második győzelmüket aratták a bajnokságban.

RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
MEAFC-Peka Bau–MAFC 3:1 (–22, 23, 13, 24)

 

MEAFC férfi röplabda Extraliga MAFC
