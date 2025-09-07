Az olimpiai bajnok olaszok nyerték meg a női röplabda-világbajnokságot

Az idén és tavaly is Nemzetek Ligája-győztes olasz válogatott harmadik vb-döntőjét játszotta, 2002-ben nyert, 2018-ban ezüstérmes volt. A rivális törökök viszont első fináléjukra készültek a világbajnokságokon, eddigi legjobb eredményük a 2010-es hatodik hely volt.

Ezúttal szoros első játszma után szereztek vezetést az olaszok, a törökök egy sima szettel egyenlítettek, majd egy újabb kiélezett olasz játszmasikert ismét egy nagyobb különbségű török fölénnyel zárult felvonás követett. A döntő játszmában aztán az olaszok kerekedtek felül, ezzel immár 36 tétmérkőzés óta veretlenek.

Az argentin-olasz kettős állampolgárságú Julio Velasco az olasz férfiválogatottat korábban kétszer vezette vb-címig, így már harmadik aranyérmét ünnepelhette szakvezetőként világbajnokságon.

NŐI RÖPLABDA-VILÁGBAJNOKSÁG

DÖNTŐ

Olaszország–Törökország 3:2 (23, –13, 24, –19, 8)

BRONZMÉRKŐZÉS

Brazília–Japán 3:2 (12, 17, –19, –27, 16)