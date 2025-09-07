Nemzeti Sportrádió

Az olimpiai bajnok olaszok nyerték meg a női röplabda-világbajnokságot

Vágólapra másolva!
2025.09.07. 17:24
null
Olaszország a világbajnok (Fotó: AFP)
Címkék
női röplabda női röplabda-vb női röplabda-világbajnokság
Az olimpiai bajnok olasz válogatott nyerte meg a Thaiföldön rendezett női röplabda-világbajnokságot, amelynek vasárnapi fináléjában öt játszmában legyőzte az Európa-bajnok török együttest.

Az idén és tavaly is Nemzetek Ligája-győztes olasz válogatott harmadik vb-döntőjét játszotta, 2002-ben nyert, 2018-ban ezüstérmes volt. A rivális törökök viszont első fináléjukra készültek a világbajnokságokon, eddigi legjobb eredményük a 2010-es hatodik hely volt.

Ezúttal szoros első játszma után szereztek vezetést az olaszok, a törökök egy sima szettel egyenlítettek, majd egy újabb kiélezett olasz játszmasikert ismét egy nagyobb különbségű török fölénnyel zárult felvonás követett. A döntő játszmában aztán az olaszok kerekedtek felül, ezzel immár 36 tétmérkőzés óta veretlenek.

Az argentin-olasz kettős állampolgárságú Julio Velasco az olasz férfiválogatottat korábban kétszer vezette vb-címig, így már harmadik aranyérmét ünnepelhette szakvezetőként világbajnokságon.

NŐI RÖPLABDA-VILÁGBAJNOKSÁG
DÖNTŐ
Olaszország–Törökország 3:2 (23, –13, 24, –19, 8)
BRONZMÉRKŐZÉS
Brazília–Japán 3:2 (12, 17, –19, –27, 16)

 

női röplabda női röplabda-vb női röplabda-világbajnokság
Legfrissebb hírek

Az olimpiai bajnok olaszok csapnak össze az Eb-győztes törökökkel a női röplabda-vb döntőjében

Röplabda
Tegnap, 17:42

Történelmet írtak a törökök a női röplabda-világbajnokságon

Röplabda
Tegnap, 12:36

A negyeddöntőben búcsúzott az olimpiai ezüstérmes a női röplabda-vb-n

Röplabda
2025.09.04. 17:37

A japánok és az olaszok is a négy között a női röplabda-vb-n

Röplabda
2025.09.03. 17:19

Röplabda: sorsoltak a férfi és a női Magyar Kupában is

Röplabda
2025.09.03. 14:09

Röplabda: amerikai–török csata a négy közé jutásért a női vb-n

Röplabda
2025.09.01. 17:46

Női röplabda-vb: Brazília a nyolc között

Röplabda
2025.08.31. 18:02

Női röplabda vb: Tóth Gáborék nem jutottak nyolcaddöntőbe, az esélyesek igen

Röplabda
2025.08.27. 19:00
Ezek is érdekelhetik