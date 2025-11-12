Nemzeti Sportrádió

Röplabda: a DEAC már továbbjutott a Magyar Kupában

T. Z.T. Z.
2025.11.12. 00:21
Fotó: DEAC
férfi röplabda női röplabda röplabda Magyar Kupa
A férfi röplabda Magyar Kupa keddi nyolcaddöntőjében a DEAC már kiharcolta a továbbjutást, míg a MAFC pályaelőnyt szerzett a Szegeddel szemben. A nőknél a Békéscsaba került előnybe a nyolcaddöntő első összecsapásán.

RÖPLABDA 
Férfi Magyar Kupa
Nyolcaddöntő
Vidux-Szegedi RSE–MAFC 0:3 
A két győzelemig tartó párharc állása: 0–1
Debreceni EAC–Dunaújvárosi KSE 3:1
A két győzelemig tartó párharc végeredménye: 2–0

Női Magyar Kupa
Nyolcaddöntő
TFSE–MBH-Békéscsaba 1:3
A két győzelemig tartó párharc állása: 0–1

 

