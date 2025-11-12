Röplabda: a DEAC már továbbjutott a Magyar Kupában
A férfi röplabda Magyar Kupa keddi nyolcaddöntőjében a DEAC már kiharcolta a továbbjutást, míg a MAFC pályaelőnyt szerzett a Szegeddel szemben. A nőknél a Békéscsaba került előnybe a nyolcaddöntő első összecsapásán.
RÖPLABDA
Férfi Magyar Kupa
Nyolcaddöntő
Vidux-Szegedi RSE–MAFC 0:3
A két győzelemig tartó párharc állása: 0–1
Debreceni EAC–Dunaújvárosi KSE 3:1
A két győzelemig tartó párharc végeredménye: 2–0
Női Magyar Kupa
Nyolcaddöntő
TFSE–MBH-Békéscsaba 1:3
A két győzelemig tartó párharc állása: 0–1
