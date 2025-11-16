Női röplabda Extraliga: a címvédő Vasas Óbuda négy játszmában győzte le a Nyíregyházát

Két kupacsapatunk találkozott mérte össze az erejét a Folyondár utcában, de míg a bajnokságban eddig még szettet sem vesztő Vasas ugyan nyert, de búcsúzott a Bajnokok Ligájától, addig a Nyíregyháza idegenben, aranyjátszmában harcolta ki a továbbjutást a Challenge-kupában.

Utóbbiaknak volt ideje jobban rápihenni a találkozóra, s meg is lepték a fővárosiakat: az első szett közepéig ők vezetttek (volt hogy néggyel is), de még a végjátékban is volt egyenlő az állás, azonban ezután a Vasas játékosai voltak higgadtabbak. Sőt, a második szettet is jobban kezdték, vezettek 8:3-ra is, itt azonban valami megtört, 10:9-re már a vendégeknél volt az előny, akik ezt még folyamatosan növelték is és végül kilenc szettlabdájukból a harmadikat értékesítették – így az óbudaiak először vesztettek játszmát az alapszakaszban. A pontokat tekintve azonban továbbra is makulátlan maradt a mérlegük, mert ezt követően már nem ismertek pardont: a harmadik játszmában úgy vezettek már tíz ponttal is, hogy Glemboczki Zóra sorozatban öt pontot szerzett. Még az is belefért, hogy ezután kiengedjenek és ezt kihasználva a vendégek négy pontra visszazárkózzanak. A negyedikben is csak a szett lejenén tudták tartani a lépést a nyírségiek, aztán a Vasas blokkja igazi falat húzott előttük, így a vége izgalommentes lett.

NŐI RÖPLABDA EXTRALIGA

ALAPSZAKASZ

VASAS ÓBUDA–FATUM NYÍREGYHÁZA 3:1 (23, –17, 18, 14)

Folyondár u., 350 néző. V: Tillmann, Adler.

VASAS ÓBUDA: Leite 4, Ohwobete 13, Papp 6, SUNDERLÍKOVÁ 14, GLEMBOCZKI 15, VILVERT 15. Csere: Juhár (liberó), Kiss G. 2, Sinka 2, Zsombók E. 1, Boskó 1, Fekete F., Csereklye. Edző: Janisz Athanaszopulosz

FATUM: Del Burgo 3, Petrivics 13, LÁSZLOP 8, DAVIDOVIC 20, Pampuch 5, Cepni. Csere: Tóth F., Farkas G. (liberók), Wafek, Földi, Antivero Salinas 3, Rufin-Martinez 2. Edző: Dávid Zoltán

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 2:5, 6:7, 7:11, 12:11, 13:14, 18:15, 22:22, 24:22. 2. játszma: 2:0, 8:3, 9:10, 11:15, 13:21, 15:24. 3. játszma: 0:1, 6:2, 8:3, 10:6, 17:7, 20:16, 24:18. 4. játszma: 1:2, 3:2, 4:5, 7:5, 7:8, 11:8, 12:11, 19:12, 20:14

MESTERMÉRLEG

Janisz Athanaszopulosz: – Fel kellett emelnem a hangomat a második játszmában, mert tizenegy saját hibánk volt. Eléggé átalakult a csapat a tavalyihoz képest, a koncentráció sem mindig éles, de a lényeg, hogy ma is győzni tudtunk.

Dávid Zoltán: – Pozitívum, hogy sikerült egy szettet nyernünk a Vasas ellen, s ez eddig még senkinek nem sikerült. Persze, ettől függetlenül van hiányérzetem. Leginkább az, hogy ha nyerünk egy szettet, akkor miért nem hisszük el, hogy a következőt is sikerülni fog. A blokkokban nagyon gyengék voltunk, hiába védekezünk jól, ha nem tudjuk aztán azt pontra váltani.