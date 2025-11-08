Nemzeti Sportrádió

Székesfehérváron győztek a lilák a női röplabda Extraligában

KARÁDI ZOLTÁNKARÁDI ZOLTÁN
Vágólapra másolva!
2025.11.08. 17:40
null
JANI MARTINIdegenben is magabiztosan nyertek a lilák (Fotó: facebook/UTE röplabda)
Címkék
női röplabda NB I női röplabda női röplabda Extraliga
A TippmixPro női Extraliga rangadóját Székesfehérváron játszották a hétvégén, ahol az UTE volt a MÁV Előre vendége.

A két csapat tavasszal az ötödik helyért játszott egymás ellen, s akkor a fehérváriak idegenben nyerték meg a párharcot. Most viszont az újpestiek számítottak egy fokkal esélyesebbnek, pláne úgy, hogy a MÁV Előre feladója, Kotormán Réka betegség miatt a keretbe sem került be. Viszont Kaszap Tamás csereként felavatta a héten igazolt amerikai Anne Catherine Fitzpatrickot. Azonban a hazaiaknak eleinte vele sem sikerült megváltani a világot. Sőt, éppen az ő rontott nyitásával nyerték meg a második játszmát az egyre stabilabban játszó és mostani győzelmükkel a negyediket helyüket megszilárdító lilák. A meccs legeredményesebb játékosa a vendégek kubai légiósa, Maren Grafort volt 16 ponttal, míg a hazaiaknál a finn válogatott Georgia Andrikopoulou eggyel maradt el tőle.


RÖPLABDA EXTRALIGA, NŐK
V ELŐRE FOXCONN–ÚJPESTI TE 0:3 (–19, –23, –20)
Székesfehérvár, 90 néző. V: Tillmann, Adler
MÁV ELŐRE: Sziládi, Wells 8, Szatmári 1, Dzjuba 11, Hollósi 4, ANDRIKOPOULOU 15. Csere: Nagy-Hegyesi (liberó), Nagy E., Fitzpatrick 7, Rieder, Jeszek. Edző: Kaszap Tamás
UTE: Kucharska 5, Pezelj 7, NACSA-PEKÁRIK 8, GRAFORT 16, JORDANOVA 11, Ambrosio 4. Csere: Pusztai (liberó). Edző: Alejandro Altamirano
Az eredmény alakulása. 1. játszma: 0:1, 4:2, 7:7, 10:13, 13:14, 14:20, 17:24. 2. játszma: 0:1, 4:2, 7:7, 10:8, 12:14, 15:15, 16:17, 19:18, 20:21, 22:24. 3. játszma: 0:2, 7:3, 8:6, 10:12, 14:14, 15:19, 16:21, 19:22, 19:24

 

 

női röplabda NB I női röplabda női röplabda Extraliga
Legfrissebb hírek

Magabiztos papírformasikerek a női röplabda Extraligában

Röplabda
23 órája

BL: jól játszottak, de így is kikaptak a Vasas röplabdázói Pireuszban

Röplabda
2025.11.05. 20:08

Székesfehérváron győzött a Kaposvár a női röplabdabajnokságban

Röplabda
2025.11.01. 18:26

Női röplabda Extraliga: Balatonfüreden szerezte meg első győzelmét az újonc TFSE

Röplabda
2025.10.31. 20:59

Női röpi Extraliga: szettet rabolt az újonc a Békéscsaba ellen

Röplabda
2025.10.26. 20:00

Vasas-siker Kaposváron, a női röplabdabajnokságban

Röplabda
2025.10.24. 19:43

Magabiztosan verte meg a bajnok az újoncot a női röplabdabajnokságban

Röplabda
2025.10.21. 21:53

Női röplabda Extraliga: az 5. szettben nyert a Nyíregyháza Újpesten

Röplabda
2025.10.18. 21:38
Ezek is érdekelhetik