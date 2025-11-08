Székesfehérváron győztek a lilák a női röplabda Extraligában

A két csapat tavasszal az ötödik helyért játszott egymás ellen, s akkor a fehérváriak idegenben nyerték meg a párharcot. Most viszont az újpestiek számítottak egy fokkal esélyesebbnek, pláne úgy, hogy a MÁV Előre feladója, Kotormán Réka betegség miatt a keretbe sem került be. Viszont Kaszap Tamás csereként felavatta a héten igazolt amerikai Anne Catherine Fitzpatrickot. Azonban a hazaiaknak eleinte vele sem sikerült megváltani a világot. Sőt, éppen az ő rontott nyitásával nyerték meg a második játszmát az egyre stabilabban játszó és mostani győzelmükkel a negyediket helyüket megszilárdító lilák. A meccs legeredményesebb játékosa a vendégek kubai légiósa, Maren Grafort volt 16 ponttal, míg a hazaiaknál a finn válogatott Georgia Andrikopoulou eggyel maradt el tőle.



RÖPLABDA EXTRALIGA, NŐK

MÁV ELŐRE FOXCONN–ÚJPESTI TE 0:3 (–19, –23, –20)

Székesfehérvár, 90 néző. V: Tillmann, Adler

MÁV ELŐRE: Sziládi, Wells 8, Szatmári 1, Dzjuba 11, Hollósi 4, ANDRIKOPOULOU 15. Csere: Nagy-Hegyesi (liberó), Nagy E., Fitzpatrick 7, Rieder, Jeszek. Edző: Kaszap Tamás

UTE: Kucharska 5, Pezelj 7, NACSA-PEKÁRIK 8, GRAFORT 16, JORDANOVA 11, Ambrosio 4. Csere: Pusztai (liberó). Edző: Alejandro Altamirano

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 0:1, 4:2, 7:7, 10:13, 13:14, 14:20, 17:24. 2. játszma: 0:1, 4:2, 7:7, 10:8, 12:14, 15:15, 16:17, 19:18, 20:21, 22:24. 3. játszma: 0:2, 7:3, 8:6, 10:12, 14:14, 15:19, 16:21, 19:22, 19:24