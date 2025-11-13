Nyert, de nem jutott főtáblára a Vasas a női röplabda BL-ben

Annak ellenére, hogy három szettben kikapott az első meccsen Pireuszban, megvolt a potenciál a Vasasban – a női röplabda Bajnokok Ligája-selejtező harmadik fordulójának visszavágóján azonban az angyalföldiek így is csak akkor harcolhatták volna ki egyáltalán az aranyszettet az Érd Arénában a görög bajnok Olympiakosznak, ha legfeljebb egy játszmát engednek át a riválisnak a „rendes játékidőben”.

Nem kezdett rosszul a Vasas, hazai oldalról elsősorban Glemboczki Zóra jeleskedett egy-egy jó ütéssel vagy sánccal, de 8:8 után fokozatosan átvette az irányítást a görög együttes: Milica Kubura veszélyes ütései, keresztirányú lecsapásai rendre elkerülték az angyalföldi sáncot. A szettelőnybe kerülő görög csapat a második felvonást jobban kezdte, többször hét ponttal is vezetett – a hazaiaktól nem jöttek a blokkok, és az egy-egy rontott szerva sem segített. Ezután viszont rendkívül jól zárkóztak, a csütörtökön 24 éves Michelle Ohwobete labdái találtak utat a vendég kezek között. A magyar bajnok fel is jött mínusz egyre: a meccse emberének választott Adriani Vilvert lecsapása után, 23:21-es vendég vezetésnél jött egy hosszúra tett labda a görögöktől, de az Olympiakosz végül csak kiharcolta a szettlabdát, amelyet Kubura elsőre ki is használt. Ezzel eldőlt, hogy az elmúlt három idényben BL-főtáblás Vasas ezúttal nem lesz ott a csoportkörben.

Ezután Branko Kovacsevics lehetőséget adott a cseréknek, a kezdőcsapatból csak Emmanuilidu maradt a pályán – a Vasas szép játékkal, a harmadik felvonásban szinte végig vezetve előbb szépített, majd egyenlített, az ötödik szettben pedig megfordította a találkozót, így ha továbbjutásnak nem is örülhetett, de egy szép estével és győzelemmel gazdagodott Janisz Athanaszopulosz csapata. A piros-kékek a CEV-kupában folytatják a nemzetközi szereplést az előző idényben Challenge-kupa-döntős olasz Chieri ellen – itt játszik a Vasasban nevelkedő, 2017-ben magyar bajnoki címet, 2017-ben és 2018-ban Magyar Kupát nyerő válogatott átló Németh Anett is.

Ami a másik két magyar érdekeltségű kupamérkőzést illeti, a férfiaknál bajnok MÁV Előre Foxconn alaposan meglepte az esélyesebb német Giesent és megnyerte az első két játszmát, így bizakodva várhatja a jövő heti visszavágót. A Challenge-kupa selejtezőjének magyar rangadóján a Fino Kaposvár Kazincbarcikán is magabiztosan nyerte az első mérkőzést a Vegyész ellen.

NŐI RÖPLABDA BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ

Vasas Óbuda–Olympiakosz (görög) 3:2 (–18, –22, 17, 22, 8)

Érd, 600 néző. V: Cesare (olasz), Lecourt (francia)

VASAS ÓBUDA: Leite 1, OHWOBETE 16, Papp 5, Sunderlíková 16, GLEMBOCZKI 11, VILVERT 18. Csere: Juhár, Szalai (liberók), Kiss G. 5, Fekete F. 5, Boskó, Zsombók E. 2, Csereklye 1, Sinka. Edző: Janisz Athanaszopulosz

OLYMPIAKOSZ: Coneo 6, Sztevanovics 7, Di Iulio 1, ABDERRAHIM 12, Emmanulidu 5, KUBURA 16. Csere: Atakianu, Szampati (liberók), Vanjak 4, Iliopulu 1, Terzoglu 7, Oikonomidu 10, Fakopulidu 8, Karagianni. Edző: Branko Kovacsevics

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 2:1, 3:4, 7:5, 8:11, 10:16, 14:18, 14:22, 18:23. 2. játszma: 0:2, 3:3, 4:11, 5:13, 9:14, 11:17, 15:18, 15:21, 18:21, 22:24. 3. játszma: 1:2, 4:3, 11:5, 16:8, 21:11, 22:15, 24:16. 4. játszma: 1:4, 4:4, 5:8, 8:9, 13:11, 14:16, 17:17, 21:19, 22:22. 5. játszma: 4:0, 8:3, 10:5, 12:5, 14:7

Továbbjutott: az Olympiakosz, 4–2-es pontaránnyal, (5:3-as szettarány)

MESTERMÉRLEG

Janisz Athanaszopulosz: – A párharc egésze alapján megérdemelten jutott a csoportkörbe az Olympiakosz. Ha az ilyen csapatokkal fel akarjuk venni a versenyt, akkor védekezésben ennél sokkal jobban kell teljesítenünk, mert az nem fér bele, hogy az ellenfél hatvan százalékkal támadjon magas labdákból. A második játszmában sikerült visszajönnünk, de ott meg két szervát is elrontottunk. A tapasztaltabb együttes jutott tovább, de gratulálnom kell a játékosaimnak, mert 0:2-nél sem adták fel, és a fiatalok is remekül szálltak be.