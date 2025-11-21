Női röplabda Challenge-kupa: mindkét meccsét Norvégiában játssza a Kaposvár

„Nagyjából 12 órás repülőútra van Myre városa, Izlandtól még északra. Kedden és szerdán lejátsszuk a két találkozót, ami után tíz napja lesz a csapatnak a regenerálódásra a következő bajnoki előtt. Nyerni megyünk Norvégiába, ha efelől bármi kétségünk lett volna, akkor nem adtuk volna fel a hazai pálya előnyét. Úgy gondoljuk azonban, hogy ezt az akadályt még így, két idegenbeli mérkőzéssel is meg kell ugranunk” – fogalmazott a sportvezető.

A Kaposvár eredetileg a jövő heti első mérkőzés után egy héttel a Kaposvár Arénában játszotta volna a visszavágót a harmadik számú európai kupasorozatban.

Ha a KNRC továbbjut, akkor a következő körben az észt Rae Spordikompleks Jüri és a cseh Olymp Praha párharcának továbbjutójával találkozik majd januárban.

A sorozatban még a Fatum Nyíregyháza érdekelt: a szabolcsiak a selejtezőben aranyszettel búcsúztatták a finn LP Salót, a 32 között pedig a bosnyák ZOK Igman Ilidza együttesével csapnak össze előbb jövő szerdán hazai környezetben, majd december 2-án idegenben.