Női röplabda Extraliga: október 9-én, Békéscsabán rajtol az idény

A magyar szövetség honlapja alapján az első fordulóban még három találkozót rendeznek úgy, hogy a csütörtöki nyitány után péntekre, szombatra és vasárnapra is jut egy-egy összecsapás. Ezek közül a pénteki Kaposvár-UTE és a szombati Nyíregyháza-MÁV Előre meccs is tartogathat izgalmakat.

A címvédő, az elmúlt négy kiírásban győztes Vasas Óbuda október 12-én, Balatonfüreden a Szent Benedek RA otthonában kezd.

A legutóbbi idény két döntőse, a Vasas és a Békéscsaba előbb december 7-én a fővárosban, majd január 31-én Békéscsabán csap össze, míg a Magyar Kupában ezüstérmes kaposváriak – akik új néven, KHG-KNRC-ként szerepelnek – a Vasassal odahaza október 24-én, idegenben január 11-én, míg a csabaiakkal november 15-én és január 17-én csapnak össze, utóbbi mérkőzés lesz a somogyi vármegyeszékhelyen.

A TFSE október 21-én a Vasas Óbuda elleni hazai összecsapással tér vissza az élvonalba.

A kilenccsapatos alapszakasz február 8-án zárul, az első nyolc helyezett játszik az egyik fél második sikeréig tartó negyeddöntőben, ahonnan a továbbjutók az – akkor már három győzelemig tartó - egyenes kieséses szakaszban folytatják, míg a négy, elődöntőről lemaradó együttes a kilencedikkel együtt vív alsóházi körmérkőzést a kiesés elkerüléséért. Az idény május 2-án zárul.

A női röplabda Extraliga 2025–2026-os mezőnye

Fatum Nyíregyháza, KHG-KNRC, MÁV Előre Foxconn, MBH-Békéscsaba, Szent Benedek RA, TFSE (újonc), Újpesti TE, Vasas Óbuda (címvédő), Vasas SC