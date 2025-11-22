Nyíregyházán kapott ki az éllovas a női röplabda Extraligában

RÖPLABDA TIPPMIXPRO EXTRALIGA, NŐK

VASAS ÓBUDA–MÁV ELŐRE FOXCONN 3:0 (15, 13, 10)

Folyondár u., 200 néző. V: Barabás, Szabó P.

VASAS ÓBUDA: Kiss G. 4, PAPP 7, SUNDERLÍKOVÁ 13, Glemboczki 5, VILVERT 13, Leite 2. Csere: Juhár (liberó), Ohwobete 3, Boskó, Csereklye. Edző: Janisz Athanaszopulosz

MÁV ELŐRE: Fitzpatrick 2, Wells 4, Szatmári 2, Dzjuba 5, Hollósi 1, ANDRIKOPOULOU 12. Csere: Nagy-Hegyesi (liberó), Kotormán, Jeszek, Rieder 1, Sziládi, Nagy E. Edző: Kaszap Tamás

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 3:1, 4:4, 6:5, 10:6, 11:9, 16:12, 18:15. 2. játszma: 3:0, 5:1, 6:3, 9:4, 10:7, 14:8, 17:10, 21:13. 3. játszma: 2:0, 6:2, 10:4, 17:7, 24:9

MESTERMÉRLEG

Janisz Athanaszopulosz: – Azt gondolom, a végeredmény mindent elmond, sima győzelmet arattunk. Nagyon elégedett vagyok a játékosaimmal, jó munkát végeztek. Külön szeretném megköszönni a szurkolóknak a fantasztikus hangulatot, remélem, csütörtökön a Chieri ellen ugyanilyen atmoszférát teremtenek majd nekünk egy nagyon erős csapat ellen, mert ott még inkább szükségünk lesz erre.

Kaszap Tamás: – Egyetlen pozitív dolgot tudok kiemelni, az a nyitásfogadás, de amíg fejben nem leszünk rendben és nem tudjuk kiadni magunkból a meccseken azt, amire képesek vagyunk, addig nem lesz keresnivalónk az ilyen szintű ellenfelekkel szemben.

FATUM NYÍREGYHÁZA–MBH-BÉKÉSCSABA 3:0 (19, 17, 22)

Nyíregyháza, 280 néző. V: Horváth M., Tillmann

FATUM: Del Burgo 5, PETROVICS 13, Cepni 5, DAVIDOVIC 18, PAMPUCH 12, Lászlop 3. Csere: Tóth F., Farkas G. (liberók). Edző: Dávid Zoltán

BRSE: Krivosijszka 3, Allard 3, ISANOVIC 16, Orosz 5, Németh L. 8, Vilela 6. Csere: Kertész (liberó), Gajdács, Robinson 2, Kiss E. Edző: Nagy Péter

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 0:1, 3:2, 4:7, 7:8, 8:11, 14:13, 14:15, 18:16, 21:17, 24:18. 2. játszma: 2:0, 6:2, 7:6, 12:7, 14:12, 19:13, 24:15. 3. játszma: 0:2, 4:4, 7:5, 8:8, 9:10, 12:11, 15:13, 17:14, 18:17, 21:19, 24:21

MESTERMÉRLEG

Dávid Zoltán: – Tudtam, hogy a lányokban benne van ez a teljesítmény. Végig irányítottuk a találkozót, és fontos győzelmet arattunk, mely a folytatásra is nagy lökést adhat. De nem szabad túlzásokba esni, most örülünk, aztán vasárnaptól a következő mérkőzésre koncentrálunk.

Nagy Péter: – Nagyon gyenge teljesítményt nyújtottunk minden játékelemben. Az első szett még viszonylag jól kezdődött, aztán a végére szétestünk. Sem a stáb, sem a lányok nem találták a megoldást, hogy hogyan lehetne ezt szorosabbá tenni, úgyhogy nagyon csalódott vagyok.

VASAS SC–SZENT BENEDEK RA 3:0 (20, 24, 22)

Folyondár u., 100 néző. V: Árpás, Sík

VASAS SC: Kiss N. 2, KISS L. 12, Zsombók A. 8, ZSOMBÓK E. 13, Botyánszki 9, CSEREKLYE 8. Csere: Stankovics, Balogh E. (liberók). Edző: Kőnig Gábor

SZBRA: Berkó 5, Faki 12, Szabó K. 5, Perotto 12, KOBAIDZE 13, Kenyeres 1. Csere: Fáth (liberó), Hőbe 2, Katsitadze 4. Edző: Tomás Varga

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 3:1, 6:7, 10:10, 12:11, 15:12, 15:16, 21:17, 24:19. 2. játszma: 0:2, 3:3, 5:4, 5:9, 12:11, 16:12, 17:16, 21:17, 22:22, 24:23. 3. játszma: 1:4, 5:5, 8:12, 15:17, 18:19, 21:22

MESTERMÉRLEG

Kőnig Gábor: – Örülök a győzelemnek, olyan mérkőzés volt, amilyenre számítottunk: mindkét csapat megküzdött minden pontért. Annak is örülök, hogy sikerült három játszmában lezárni a találkozót, mert ha továbbmegy, akkor az már nagyobb lutri lett volna. A győzelmet természetesen Nagy Fanninak ajánljuk a szurkolóink mellett, azt gondolom, ezt az egész Vasas nevében mondhatom.

Tomás Varga: – Nem azt a játékot láttam a pályán, amire számítottam, és amire egész héten készültünk. Ki kell mondjam, hogy több játékos nagy csalódás számomra ebben az idényben. Le kell vonnunk a következtetéseket, mert komoly változás szükséges a továbblépéshez.