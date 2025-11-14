Simán, de nehezen nyertek az UTE röplabdázói Balatonfüreden

Háromjátszmás győzelmet aratott az UTE Balatonfüreden, azonban a szettkülönbség ellenére egyáltalán nem volt könnyű a lilák dolga. Az első játszmában 23:23-ra is álltak a felek, és a harmadikban is mindössze két pont volt a különbség a végjáték kezdetén. Egyedül a második felvonás lógott ki a sorból, pedig ezt 4:0-val kezdte a Szent Benedek, de 7:7 után már csak a vendégek vezettek, és a végén kilenc ponttal kerekedtek felül.

A meccs legeredményesebb játékosa az UTE átlója, a kubai Lisania Grafort lett 18 ponttal, míg a túloldalon Zoi Faki 10-ig jutott.

RÖPLABDA TIPPMIXPRO EXTRALIGA, NŐK

SZENT BENEDEK RA–ÚJPESTI TE 0:3 (–23, –16, –21)

Balatonfüred, 91 néző. V: Mezőffy Zs., Selega.

SZBRA: Berkó 2, FAKI 10, KENYERES 8, Perotto 7, Kobaidze 8, Szabó K. 5. Csere: Fáth (liberó), Kacitadze 1, Dabeka, Hőbe. Edző: Tomás Varga

UTE: JORDANOVA 15, Nacsa-Pekárik 5, GRAFORT 18, Bilusic 10, Ambrosio 6, FÁBIÁN 3. Csere: Pusztai (liberó), Pezelj, Dick, Szakály. Edző: Alejandro Altamirano

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 2:4, 6:5, 8:6, 10:11, 8:14, 17:16, 21:18, 23:23. 2. játszma: 4:0, 6:4, 7:8, 10:18, 16:22. 3. játszma: 5:2, 7:7, 8:10, 12:12, 13:17, 14:20, 19:21, 21:23