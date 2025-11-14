Nemzeti Sportrádió

Simán, de nehezen nyertek az UTE röplabdázói Balatonfüreden

KARÁDI ZOLTÁNKARÁDI ZOLTÁN
Vágólapra másolva!
2025.11.14. 19:57
null
Három játszmában győztek a lilák Balatonfüreden (Fotó: UTE/facebook)
Címkék
Szent Benedek RA UTE röplabda női röplabda Extraliga
A TippmixPro női röplabda Extraliga pénteki mérkőzésén az Újpesti TE 3:0-ra győzött a Szent Benedek RA otthonában.

Háromjátszmás győzelmet aratott az UTE Balatonfüreden, azonban a szettkülönbség ellenére egyáltalán nem volt könnyű a lilák dolga. Az első játszmában 23:23-ra is álltak a felek, és a harmadikban is mindössze két pont volt a különbség a végjáték kezdetén. Egyedül a második felvonás lógott ki a sorból, pedig ezt 4:0-val kezdte a Szent Benedek, de 7:7 után már csak a vendégek vezettek, és a végén kilenc ponttal kerekedtek felül.

A meccs legeredményesebb játékosa az UTE átlója, a kubai Lisania Grafort lett 18 ponttal, míg a túloldalon Zoi Faki 10-ig jutott.

RÖPLABDA TIPPMIXPRO EXTRALIGA, NŐK
SZENT BENEDEK RA–ÚJPESTI TE 0:3 (–23, –16, –21)
Balatonfüred, 91 néző. V: Mezőffy Zs., Selega. 
SZBRA: Berkó 2, FAKI 10, KENYERES 8, Perotto 7, Kobaidze 8, Szabó K. 5. Csere: Fáth (liberó), Kacitadze 1, Dabeka, Hőbe. Edző: Tomás Varga
UTE: JORDANOVA 15, Nacsa-Pekárik 5, GRAFORT 18, Bilusic 10, Ambrosio 6, FÁBIÁN 3. Csere: Pusztai (liberó), Pezelj, Dick, Szakály. Edző: Alejandro Altamirano
Az eredmény alakulása. 1. játszma: 2:4, 6:5, 8:6, 10:11, 8:14, 17:16, 21:18, 23:23. 2. játszma: 4:0, 6:4, 7:8, 10:18, 16:22. 3. játszma: 5:2, 7:7, 8:10, 12:12, 13:17, 14:20, 19:21, 21:23

 

 

Szent Benedek RA UTE röplabda női röplabda Extraliga
Legfrissebb hírek

Magabiztos nyíregyházi siker a női röplabda Extraligában

Röplabda
2025.11.10. 21:26

Székesfehérváron győztek a lila-fehérek a női röplabda Extraligában

Röplabda
2025.11.08. 17:40

Magabiztos papírformasikerek a női röplabda Extraligában

Röplabda
2025.11.07. 20:06

Székesfehérváron győzött a Kaposvár a női röplabdabajnokságban

Röplabda
2025.11.01. 18:26

Női röplabda Extraliga: Balatonfüreden szerezte meg első győzelmét az újonc TFSE

Röplabda
2025.10.31. 20:59

Női röpi Extraliga: szettet rabolt az újonc a Békéscsaba ellen

Röplabda
2025.10.26. 20:00

Vasas-siker Kaposváron, a női röplabdabajnokságban

Röplabda
2025.10.24. 19:43

Magabiztosan verte meg a bajnok az újoncot a női röplabdabajnokságban

Röplabda
2025.10.21. 21:53
Ezek is érdekelhetik