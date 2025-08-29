Nemzeti Sportrádió

A nyolcaddöntőben búcsúztak a címvédő szerbek a női röpi vb-n

2025.08.29. 17:38
Fotó: Imago Images
Címkék
Hollandia női röplabda vb Szerbia
Már a nyolcaddöntőben búcsúzott a legutóbbi két alkalommal aranyérmes szerb válogatott a Thaiföldön zajló női röplabda-világbajnokságtól.

A balkáni együttes a pénteki, bangkoki találkozón a hollandokkal csapott össze, s a csoportkörben elszenvedett bokasérülése miatt nem számíthatott az előző két vb legértékesebb játékosára, a feladóátló Tijana Boskovicsra.

A rivális ezt kihasználva hatalmas csatában megnyerte az első két játszmát, és bár a szerbek ezt követően kiegyenlítettek, a döntő szettet a hollandok bírták jobban és abban már végig vezetve lezárták a majdnem két és félórás összecsapást. A szerbektől a két fiatal ütőjátékos közül Alekszandra Uzelac 31, Vanja Ivanovics pedig 24 pontot szerzett, de ez is kevésnek bizonyult a továbbjutáshoz. A legeredményesebb holland, Nika Daalderop 19 pontig jutott.

A legutóbbi vb-n 12. hollandok 2018 után jutottak be ismét a legjobb nyolc közé, ahol a házigazdát búcsúztató japánokkal találkoznak jövő szerdán.

NŐI RÖPLABDA VB
Nyolcaddöntő
Hollandia–Szerbia 3:2 (25, 24, –22, –20, 11)
Japán–Thaiföld 3:0 (20, 23, 23)

