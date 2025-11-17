Nemzeti Sportrádió

Vb-selejtező: gólgazdag győzelmet szeretne a holland kapitány

M. D.M. D.
Vágólapra másolva!
2025.11.17. 10:30
null
Ronald Koeman szerint csak idő kérdése, hogy Hollandia bebiztosítsa a helyét a jövő évi vb-n (Fotó: AFP)
Címkék
Hollandia Litvánia vb-selejtező Ronald Koeman
Ronald Koeman is tudja, van még hova fejlődnie Hollandiának a világbajnokságig, de a De Telegraaf által felidézett 1983-as rémtörténetben nem hisz.

Sok kérdés nem maradt a G-csoport utolsó fordulójára, hiszen Hollandia kezéből csak úgy csúszhat ki az első hely, ha valószínűtlen eredmények születnek a csoportban. Egyrészt Litvániától kellene kikapnia Ronald Koeman csapatának, márpedig a balti együttes Máltát is képes volt alulmúlni az ősszel – három pontjánál az általában a pofozógép szerepkörét betöltő szigetországiak is többet szereztek, pénteki, finnországi sikerükkel öt ponttal a negyedik helyen állnak. A lengyeleknek a holland vereség mellett sok góllal kellene legyőzniük Máltát, hogy megforduljon a 13 gólos különbség a két csapat között.

A De Telegraaf rémtörténettel hangol a hétfő esti összecsapásra: Hollandia az 1984-es Európa-bajnokságról azért maradt le, mert Spanyolország a Málta elleni 12–1-es sikerével ledolgozta a gólkülönbségben összeszedett hátrányát. Persze a holland újság is hangsúlyozza, hogy csak a rend kedvéért idézték fel az oranje történetének egyik szomorú fejezetét, hiszen a szurkolók és Ronald Koeman ünnepre készülnek Amszterdamban.

„Ilyesmi nem történik meg, szeretnénk egy jó mérkőzéssel megörvendeztetni a szurkolókat sok-sok góllal – nyilatkozta a szövetségi kapitány a sajtótájékoztatón. – Mondtam a csapatnak, hogy a kommunikációnak jobban kell működnie meccs közben. De mondjanak egy nemzetet, amely kisebb-nagyobb hullámvölgyek nélkül jut túl egy selejtezőn! Portugália a Nemzetek Ligája-győzelme után ott tartott, hogy az utolsó meccsén nyernie kellett a biztos első helyhez. Spanyolország talán az egyetlen kivétel, kiegyensúlyozott csapat. Mi még nem tartunk ott. A kötelességünket teljesítjük, kijutunk a vb-re, de javulnunk kell, hogy a trófeáért küzdjünk. Biztos vagyok benne, hogy a világbajnokságon már jobbak leszünk.”

G-CSOPORT, 10. FORDULÓ
20.45: Málta–Lengyelország, Ta'Qali
20.45: Hollandia–Litvánia, Amszterdam (Tv: Spíler1)

     
A G-CSOPORT ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–KGkP
1. Hollandia

7

5

2

23–4+1917
2. Lengyelország

7

4

2

1

11–5+614
3. Finnország

8

3

1

4

8–14–610
4. Málta

7

1

2

4

2–16–145
5. Litvánia

7

3

4

6–11–53

 

 

Hollandia Litvánia vb-selejtező Ronald Koeman
Legfrissebb hírek

„Nincs veszítenivalónk” – Bénes László a német–szlovák vb-selejtező előtt

Foci vb 2026
1 órája

„Erről még dalokat fognak írni” – ír lapszemle a „budapesti csoda” után

Magyar válogatott
1 órája

Nigéria nem juthat ki a vb-re, a Kongói DK lesz a playoff afrikai résztvevője

Foci vb 2026
12 órája

Erling Haalandék Milánóban is könnyedén nyertek, és kijutottak a vb-re

Foci vb 2026
12 órája

Öröm az elején, bánat a végén – képekben a Magyarország–Írország vb-selejtező

Magyar válogatott
13 órája

Zubkov kulcsfontosságú gólt fejelt, az ukránok nyertek, mehetnek a vb-pótselejtezőre

Foci vb 2026
15 órája

Tóth Alex a Nemzeti Sportnak: Rémálom, a legrosszabb rémálom… 

Magyar válogatott
16 órája

Dibusz Dénes: Nem tudjuk visszatekerni az időt, ezzel együtt kell élnünk…

Magyar válogatott
16 órája
Ezek is érdekelhetik