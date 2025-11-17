Vb-selejtező: gólgazdag győzelmet szeretne a holland kapitány

Sok kérdés nem maradt a G-csoport utolsó fordulójára, hiszen Hollandia kezéből csak úgy csúszhat ki az első hely, ha valószínűtlen eredmények születnek a csoportban. Egyrészt Litvániától kellene kikapnia Ronald Koeman csapatának, márpedig a balti együttes Máltát is képes volt alulmúlni az ősszel – három pontjánál az általában a pofozógép szerepkörét betöltő szigetországiak is többet szereztek, pénteki, finnországi sikerükkel öt ponttal a negyedik helyen állnak. A lengyeleknek a holland vereség mellett sok góllal kellene legyőzniük Máltát, hogy megforduljon a 13 gólos különbség a két csapat között.

A De Telegraaf rémtörténettel hangol a hétfő esti összecsapásra: Hollandia az 1984-es Európa-bajnokságról azért maradt le, mert Spanyolország a Málta elleni 12–1-es sikerével ledolgozta a gólkülönbségben összeszedett hátrányát. Persze a holland újság is hangsúlyozza, hogy csak a rend kedvéért idézték fel az oranje történetének egyik szomorú fejezetét, hiszen a szurkolók és Ronald Koeman ünnepre készülnek Amszterdamban.

„Ilyesmi nem történik meg, szeretnénk egy jó mérkőzéssel megörvendeztetni a szurkolókat sok-sok góllal – nyilatkozta a szövetségi kapitány a sajtótájékoztatón. – Mondtam a csapatnak, hogy a kommunikációnak jobban kell működnie meccs közben. De mondjanak egy nemzetet, amely kisebb-nagyobb hullámvölgyek nélkül jut túl egy selejtezőn! Portugália a Nemzetek Ligája-győzelme után ott tartott, hogy az utolsó meccsén nyernie kellett a biztos első helyhez. Spanyolország talán az egyetlen kivétel, kiegyensúlyozott csapat. Mi még nem tartunk ott. A kötelességünket teljesítjük, kijutunk a vb-re, de javulnunk kell, hogy a trófeáért küzdjünk. Biztos vagyok benne, hogy a világbajnokságon már jobbak leszünk.”

G-CSOPORT, 10. FORDULÓ

20.45: Málta–Lengyelország, Ta'Qali

20.45: Hollandia–Litvánia, Amszterdam (Tv: Spíler1)