Quincy Hall minden idők ötödik legjobb eredményével nyerte meg a férfi 400 métert

FÉRFI 400 M. Nem volt elég az Európa-rekord Matthew Hudson-Smithnek (43.44) – a világranglistát vezető Quincy Hall hatalmasat hajrázott, és az utolsó métereken megelőzte! Az amerikai futó az élete eddigi legjobbját érte el (43.40), ráadásul minden idők ötödik legjobb eredményével lett aranyérmes – korábban csak Butch Reynolds (1988), Michael Johnson (1995, 1999) és Wayde van Niekerk (2016) futott nála gyorsabban ezen a távon. Remek futam volt, országos rekorddal lett harmadik a zambiai Muzala Samukonga, és ugyancsak hazája eddigi legjobbját futotta a remekül rajtoló, negyedikként célba érő trinidadi Jereem Richards is.

FÉRFI 3000 AKADÁLY. A címvédő Szufian el-Bakkali az utolsó kanyarból kijőve előzte meg az addig vezető Kenneth Rooksot, aki az ezüstöt végül meg tudta tartani. Akkor már nem volt ott az éremért tusakodók között a világcsúcstartó Lamecha Girma, aki az utolsó előtti egyenes végén hatalmasat esett az akadályvétel közben, mozdulatlanul terült el a pályán – a fejére, nyakára eső etióp klasszist hordágyon vitték le, állapotáról egyelőre nincs hír.

FÉRFI DISZKOSZVETÉS. Mykolas Alekna a második sorozatban 69.97 méterre hajította a szert, megdöntötte édesapja, Virgilijus 2004-ben elért olimpiai rekordját (69.89), az aranyérem mégsem lett az övé: a negyedik sorozatban a jamaicai Roje Stona három centiméterrel túldobta!

NŐI RÚDUGRÁS. A tavalyi világbajnok, az ausztrál Nina Kennedy a 470 centiméteres kezdőmagasságán csak másodikra jutott át, de 480-on és 490-en már elsőre – és ebben már tavalyi budapesti bajnoktársa, Katie Moon sem tudta követni, az amerikainak ezúttal az ezüst jutott.

PÁRIZS 2024

ATLÉTIKA

Férfi 400 méter

Olimpiai bajnok: Quincy Hall (Egyesült Államok) 43.40

2. Matthew Hudson-Smith (Nagy-Britannia) 43.44

3. Muzala Samukonga (Zambia) 43.74

4. Jereem Richards (Trinidad és Tobago) 43.78

5. Kirani James (Grenada) 43.87

6. Christopher Bailey (Egyesült Államok) 44.58

7. Samuel Ogazi (Nigéria) 44.73

8. Michael Norman (Egyesült Államok) 45.62

Férfi 3000 akadály

Olimpiai bajnok: Szufian el-Bakkali (Marokkó) 8.06.05

2. Kenneth Rooks (Egyesült Államok) 8:06.41

3. Abraham Kibiwot (Kenya) 8:06.47

4. Mohamed Amin Jinaui (Tunézia) 8:07.73

5. Ahmed Dzsaziri (Tunézia) 8:08.02

6. Samuel Firewu (Etiópia) 8:08.87

Férfi diszkoszvetés

Olimpiai bajnok: Roje Stona (Jamaica) 70.00 m

2. Mykolas Alekna (Litvánia) 69.97

3. Matthew Denny (Ausztrália) 69.31

4. Kristjan Ceh (Szlovénia) 68.41

5. Lukas Weisshaidinger (Németország) 67.54

6. Clemens Prüfer (Németország) 67.41

Női rúdugrás

Olimpiai bajnok: Nina Kennedy (Ausztrália) 490 cm

2. Katie Moon (Egyesült Államok) 485

3. Alysha Newman (Kanada) 485

4. Angelica Moser (Svájc) 480

5. Amálie Svábíková (Csehország) 480

6. Wilma Murto (Finnország) 470

Elisa Molinarolo (Olaszország) 470

Eliza McCartney (Új-Zéland) 470

ELŐDÖNTŐK, SELEJTEZŐK

Férfi 200 méter, elődöntő: Három egyesült államokbeli vágtázó jutott be a fináléba – köztük a száz méter aranyérmese, a biztos továbbjutás tudatában a cél előtt kiengedő Noah Lyles (20.08). A legjobb időt a botswanai Letsile Tebogo (19.95) érte el; mellette további három afrikai versenyző lesz ott a döntőben, viszont a címvédő, a kanadai Andre de Grasse (20.41) csak a tizedik időt futotta, így őt nem látjuk a csütörtök esti végjátékban.

Férfi 110 gát, elődöntő: A háromszoros világbajnok, a tokiói ezüstje után erősen aranyra vágyó Grant Holloway (Egyesült Államok) jutott be a legjobb idővel (12.98) a döntőbe, a második előfutamot a jamaicai Rasheed Broadbell (13.21) nyerte meg, a harmadikat honfitársa, Orlando Bennett egyéni csúccsal (13.09). Három egyesült államokbeli, három jamaicai (köztük a címvédő Hansle Parchment), egy-egy spanyol és japán jutott be a fináléba.

Férfi 400 gát, elődöntő: Itt viszont nyolc különböző nemzet képviselői jutottak be a fináléba, élükön a címvédővel, a legjobb idővel kvalifikáló Karsten Warholmmal (Norvégia, 47.67). Bent van a fináléban a tokiói ezüstérmes Rai Benjamin (Egyesült Államok, 47.85) és a harmadik helyezett Alison dos Santos is (Brazília, 47.95) – igaz, utóbbi csak idővel, mert meglepetésre futamában nemcsak Warholm, hanem a francia Clément Ducos (47.85) is megelőzte

Férfi hármasugrás selejtező: A címvédő Pedro Pichardo ugrotta a legnagyobbat (17.44), simán repült tovább a legnagyobb kihívójának ígérkező, az idei rangsort vezető spanyol Jordan Díaz (17.24), valamint a tokiói bronzérmes, a Burkina Fasó-i Hugues Fabrice Zango (17.16) is.

Szerda délelőtt történt: