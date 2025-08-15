Nemzeti Sportrádió

A budapesti világcsúcsa után már az újabb rekordra készül Duplantis

2025.08.15. 10:36
Armand Duplantis (Fotó: Getty Images)
Armand Duplantis Gyémánt Liga rúdugrás Atlétika
Armand Duplantis kedden Budapesten javította 6,29 méterre a férfi rúdugrás világcsúcsát, de már túlvan az ünneplésen és azon gondolkodik, mikor tornászhatja feljebb a rekordot.

„Logikusan a 6.30 következik, amiről azt gondolom, hogy számomra és az egész sportág számára is hatalmas mérföldkő” – mondta az atlétika jelenlegi első számú sztárja Chorzówban, a szombati Gyémánt Liga-verseny helyszínén. Hozzátette, reméli, hamarosan sikerül az újabb csúcsdöntés, azon viszont nem szokott gondolkodni, hogy hol vannak a határai.

A svéd ugró beszélt arról is, hogy izgatottan várja a szeptemberi tokiói világbajnokságot, különösen azért, mert ugyanott, a 2021-es olimpián úgy győzött, hogy nem lehettek nézők a stadionban.

„Talán még soha nem voltam ennyire izgatott egyetlen verseny előtt sem. Fantasztikus lesz a stadion, amikor nézőkkel telik meg. Úgy hiszem, hatalmas lökést adnak majd nekem” – jegyezte meg a 25 éves Duplantis.

A világbajnokságra szeptember 13. és 21. között kerül sor a japán fővárosban.

 

