A budapesti világcsúcsa után már az újabb rekordra készül Duplantis

„Logikusan a 6.30 következik, amiről azt gondolom, hogy számomra és az egész sportág számára is hatalmas mérföldkő” – mondta az atlétika jelenlegi első számú sztárja Chorzówban, a szombati Gyémánt Liga-verseny helyszínén. Hozzátette, reméli, hamarosan sikerül az újabb csúcsdöntés, azon viszont nem szokott gondolkodni, hogy hol vannak a határai.

A svéd ugró beszélt arról is, hogy izgatottan várja a szeptemberi tokiói világbajnokságot, különösen azért, mert ugyanott, a 2021-es olimpián úgy győzött, hogy nem lehettek nézők a stadionban.

„Talán még soha nem voltam ennyire izgatott egyetlen verseny előtt sem. Fantasztikus lesz a stadion, amikor nézőkkel telik meg. Úgy hiszem, hatalmas lökést adnak majd nekem” – jegyezte meg a 25 éves Duplantis.

A világbajnokságra szeptember 13. és 21. között kerül sor a japán fővárosban.