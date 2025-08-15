Idő előtt véget ért a magyar bajnok távolugró szezonja

A magyar szövetség honlapjának pénteki cikke szerint az MTK sportolója kedden, a Gyulai István Memorialon sérült meg, a viadal végén hordágyon vitték le a pályáról. Mint kiderült, a 26 éves ugrónak nincs komolyabb baja, ám a következő időszakban pihenés, majd minden bizonnyal gyógytorna és úszás vár rá.

„Szerencsére a röntgen szerint csak egy erősebb húzódás, beszéltünk a keretorvossal is, aki javasolt egy MR-t a biztonság kedvéért. De szerinte nem lesz semmi komoly” – tájékoztatta a szövetséget Bánhidi-Farkas, hozzátéve, hogy 2017-ben csigolyaív-szakadást találtak nála, amely mostanáig panaszmentes volt, viszont az utolsó ugrásánál pont azon a részen érzett egy reccsenést, ami megijesztette.

A versenyző idén fedettpályán és szabadtéren is megnyerte a magyar bajnokságot, júniusban pedig 6.74 métert ugrott, a világbajnokságra azonban csak minimális esélye volt kijutni, mert eredményei több alkalommal elmaradtak az általa remélttől. A Gyulai szintén nem sikerült jól a számára, 6,34 méterrel csak a hetedik lett.

„Így, hogy a Gyulai Memorialon nem sikerült előrébb végeznem és nagyobbat ugranom, eléggé le vagyok maradva – utalt a vb-kvalifikációra Bánhidi-Farkas. – Tatabányán ugrottam volna a jövő héten, de most úgy látjuk edzőmmel, Szenczi Lászlóval, és Scheidler Géza sportszakmai igazgatóval is azt beszéltük, hogy elengedjük és megfelelően kivizsgáljuk, hogy jövőre rendben legyen.”