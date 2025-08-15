Novothny Soma akár duplán is jubilálhat az Újpest ellen

Száznegyvenkilenc élvonalbeli bajnokinál és negyvenkilenc szerzett gólnál tart Novothny Soma. Vagyis, ha a Kisvárda csatára a péntek esti bajnokin pályára lép és gólt is szerez, mindkét fronton jubileumhoz ér. Ráadásul korábbi csapata, az Újpest FC ellen.

Ami azt illeti, az ötvenedik gólja már meglehetne a 31 esztendős támadónak, hiszen az első fordulóban Nyíregyházán (1–1) több lehetősége is volt, igaz, akkora egy sem, mint legutóbb, vasárnap, a Puskás Akadémia elleni hazai bajnokin (2–1).

„A támadót mindig a gólok minősítik, így nem mondom, hogy nem frusztrált a kihagyott nagy lehetőségem a Puskás Akadémia ellen, nehezen is jött emiatt álom a szememre, de a legfontosabb mégis az, hogy a csapat nyert – mondta megkeresésünkre Novothny Soma. – Lehet, éppen az van nekem megírva, hogy a százötvenedik élvonalbeli bajnokimon érjem el ezt a mérföldkövet, és éppen az Újpest ellen. Ellenfelünk mostanában népes közönség előtt játszik, a tulajdonosváltás óta mintha a szurkolók is jobban támogatnák a csapatot, komolyak a tervek, azt hangoztatják, hogy a Fradi nyomába szeretnének érni. Ugyanakkor éppen a Paks bizonyította be a múlt vasárnap, hogy nem verhetetlen csapatról van szó. Nincs félnivalónk tehát, az önbizalmunknak jót tett, hogy legutóbb győztünk a bajnokságban, ráadásul kiváló csapat ellen, és talán meglovagolható az az esély, hogy az Újpest éppen legutóbb veszítette el bajnoki veretlenségét.”

A rutinos támadó az első NB I-es mérkőzését a Diósgyőr színeiben játszotta, szinte napra pontosan tíz évvel ezelőtt, 2015. augusztus 22-én a Paks ellen idegenben 1–1-re végződött bajnokin. Az ötvenedik élvonalbeli fellépése 2016. április 23-án volt (DVSC–Diósgyőr 3–1), a századik meccsét is Debrecenben (0–0) játszotta 2019. február 2-án, de már újpesti futballistaként. Különös, hogy éppen a lilák ellen következik az újabb jubileumi mérkőzés.

„Pályafutásom legjobb három évét töltöttem Újpesten, kupát nyertünk és a bajnokságban bronzérmet szereztünk. A mai napig megérint, ha a lilák ellen kell játszanom, szépek az emlékek és a két legjobb barátomat, Litauszki Róbertet és Simon Krisztiánt is az Újpestnek köszönhetem. Élvonalbeli pályafutásom két mesterhármasát is újpesti színekben értem el, az elsőt a Mezőkövesd, a másodikat éppen a Kisvárda ellen, mindkettőt idegenben. Úgyhogy van mire visszaemlékezni, jó szívvel térek majd vissza a Szusza Ferenc Stadionba, persze már ellenfélként. Azt nem tudom megítélni, hogy a lilákat miként érintette, hogy veszítettek a bajnokságban, mi viszont önbizalommal léphetünk pályára péntek este.”

A kisvárdaiak egyébként ebben a bajnokságban most először hagyják el a vármegyehatárt, hiszen az első fordulóban szabolcsi rangadót játszottak Nyíregyházán (1–1), majd két hazai fellépés (Paks 1–5, Puskás Akadémia 2–1) következett. Novothy Soma aktuális csapata eddig egyszer nyert a Megyeri úton, a 2020-2021-es bajnokságban, ugyancsak a negyedik fordulóban játszott mérkőzésen (4–2). Az Újpest a Ferencvárossal, a Pakssal és a Puskás Akadémiával együtt azon négy csapat közé tartozik a jelenlegi élvonalbeli mezőnyben, amelyekkel a várdaiak a korábbi hat NB I-es idényük alatt is rendre találkoztak. A Kisvárda a pénteki fellépést követően két hétig nem lép pályára, hiszen a Ferencváros élt a lehetőséggel és a Bajnokok Ligája-rájátszás mérkőzései közé eső bajnokiját (ami a kisvárdai lett volna) elhalasztotta.

NB I 4. FORDULÓ

Augusztus 15., péntek

20.15: Újpest FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport)

Augusztus 16., szombat

18.15: Diósgyőri VTK–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport+)

20.15: Ferencvárosi TC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)

Augusztus 17., vasárnap

15.30: Debreceni VSC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)

17.45: MTK Budapest–ETO FC (Tv: M4 Sport)

20.00: Paksi FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)