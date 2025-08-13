Budapesten debütál a sztárokkal teletüzdelt új versenysorozat, az Atlétikai Világdöntő

Mielőtt 2026-ban újra visszatérne Budapestre, Duplantis szeretné tovább gyarapítani elképesztő eredménysorát: szeptemberben indul a tokiói szabadtéri atlétikai világbajnokságon.

Az Atlétikai Világdöntő népszerűsítésével kapcsolatban elmondta: „Megtiszteltetés, hogy én lehetek az első Atlétikai Világdöntő első Ultimate Starja. Folyamatosan keressük az új lehetőségeket, hogy az atlétika reflektorfényben maradjon, és a Világdöntő biztosan beragyogja majd Budapestet. Csodálatos emlékeim vannak a két évvel ezelőtti világbajnoki aranyról, és máig felidézem a stadion hihetetlen hangulatát azon az estén. Álmaim netovábbja lenne, ha jövőre telt ház előtt sikerülne megdöntenem a világcsúcsot. Ez az esemény úgy fogja bemutatni a sportágunkat, ahogy még soha, és alig várom, hogy részese lehessek.”

A World Athletics elnöke, Sebastian Coe hozzátette: „Mondo sportágunk egyik igazi szupersztárja – nemcsak a pályán, hanem azon kívül is lenyűgöző tehetséggel bír. Legyen szó elképesztő rúdugró teljesítményéről vagy zenei inspirációiról, Mondo mindig középpontban van, és nagy öröm számunkra, hogy ő lett az első Ultimate Star. Ezt a kihagyhatatlan új eseményt azért hoztuk létre, hogy minden atlétikai szezon méltó, nemzetközi bajnoksággal záruljon, amely valódi tétet jelent a sportolók, a szurkolók, a média és a közvetítők számára is. A tét óriási – minden program telis-tele lesz döntőkkel. Készen állunk rá, hogy lássuk Mondót és a világ legjobbjait, ahogy büszkén képviselik hazájukat és felejthetetlen show-t nyújtanak a nézőknek.”

A Nemzetközi Atlétikai Szövetség a verseny vizuális arculatáról is lerántotta a leplet, ami tükrözi a verseny szellemiségét: úttörő, merész és drámai.

María Ramos, a World Athletics márka- és marketingigazgatója elmondta: „Célunk az volt, hogy olyan márkát hozzunk létre, amely nemcsak a sportolókat és a szurkolókat tölti fel energiával, hanem egyedi hangvételével, ambíciójával és víziójával is kiemelkedik.”

Az arculattal párhuzamosan az esemény weboldala is debütált augusztus 13-án, amelyen angol és magyar nyelvű tartalmakból egyaránt tájékozódhatnak az atlétika szerelmesei.