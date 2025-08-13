Sportrádió

Budapesten debütál a sztárokkal teletüzdelt új versenysorozat, az Atlétikai Világdöntő

B. A. P.B. A. P.
2025.08.13. 10:28
Armand Duplantis jövőre visszatér Budapestre (Fotó: World Athletics)
Armand Duplantis Budapest atlétikai világdöntő atlétika Nemzeti Atlétikai Központ Magyar Atlétikai Szövetség
2026-ban Budapesten rendezik az Atlétikai Világdöntőt (World Athletics Ultimate Championship). Alig több mint egy évvel az esemény rajtja előtt a rúdugrás világcsúcstartója, Armand Duplantis lett az elsőként kinevezett „Ultimate Star”. Az új szerepkörben Duplantis egy szűk, kiemelt sportolói kör tagjaként kulturális szenvedélyeinek – legyen az zene, divat, művészet vagy filmes szereplés – is teret adva segíti az új versenysorozat népszerűsítését.

Az Atlétikai Világdöntő egy úttörő, forradalmian új nemzetközi verseny, amelyen a világ legjobb atlétái mérik össze tudásukat, hogy kiderüljön, ki a bajnokok bajnoka. Kétévente rendezik meg a versenyt, amely méltó lezárása lesz a nyári atlétikai szezonnak azokban az években, amikor nincs szabadtéri atlétikai világbajnokság. A legelső, 2026-os versenyt Budapesten rendezik meg, a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség és a Magyar Atlétikai Szövetség szervezésében – derül ki az NRÜ közleményéből.

A viadalon világbajnokok, olimpiai bajnokok, a Wanda Gyémánt Liga győztesei és az év legjobban teljesítő atlétái csapnak össze, hogy három feszült, lebilincselő versenynap alatt – 2026. szeptember 11–13. között – eldőljön, ki a világ legjobbja.

Huszonhat sportoló már automatikusan kvalifikálta magát tavaly nyáron, mint egyéni olimpiai bajnok – köztük Duplantis is. A svéd rúdugró szupersztár Párizsban második olimpiai címét szerezte meg. A 25 éves sportoló a tokiói olimpiai arany óta az összes létező világeseményt megnyerte férfi rúdugrásban. Legutóbbi világbajnoki címét épp Budapesten szerezte meg, 2023-ban. Az atléta visszajáró vendég Magyarországon: a 2025-ös Gyulai István Memorialon feledhetetlen pillanatokat okozott a közönségnek, megszerezve ezzel 13. világcsúcsát.

Atlétika
16 órája

Duplantis-világcsúcs, két országos csúcs, szenzációs Halász Bence – így tért vissza a csúcsatlétika Budapestre

Femke Bol nagyon könnyen győzött, Kishane Thompson 10 másodperc alatti idővel védett címet – ez történt a 15. Gyulai István Memorialon.

 

Mielőtt 2026-ban újra visszatérne Budapestre, Duplantis szeretné tovább gyarapítani elképesztő eredménysorát: szeptemberben indul a tokiói szabadtéri atlétikai világbajnokságon.

Az Atlétikai Világdöntő népszerűsítésével kapcsolatban elmondta: „Megtiszteltetés, hogy én lehetek az első Atlétikai Világdöntő első Ultimate Starja. Folyamatosan keressük az új lehetőségeket, hogy az atlétika reflektorfényben maradjon, és a Világdöntő biztosan beragyogja majd Budapestet. Csodálatos emlékeim vannak a két évvel ezelőtti világbajnoki aranyról, és máig felidézem a stadion hihetetlen hangulatát azon az estén. Álmaim netovábbja lenne, ha jövőre telt ház előtt sikerülne megdöntenem a világcsúcsot. Ez az esemény úgy fogja bemutatni a sportágunkat, ahogy még soha, és alig várom, hogy részese lehessek.”

A World Athletics elnöke, Sebastian Coe hozzátette: „Mondo sportágunk egyik igazi szupersztárja – nemcsak a pályán, hanem azon kívül is lenyűgöző tehetséggel bír. Legyen szó elképesztő rúdugró teljesítményéről vagy zenei inspirációiról, Mondo mindig középpontban van, és nagy öröm számunkra, hogy ő lett az első Ultimate Star. Ezt a kihagyhatatlan új eseményt azért hoztuk létre, hogy minden atlétikai szezon méltó, nemzetközi bajnoksággal záruljon, amely valódi tétet jelent a sportolók, a szurkolók, a média és a közvetítők számára is. A tét óriási – minden program telis-tele lesz döntőkkel. Készen állunk rá, hogy lássuk Mondót és a világ legjobbjait, ahogy büszkén képviselik hazájukat és felejthetetlen show-t nyújtanak a nézőknek.”

A Nemzetközi Atlétikai Szövetség a verseny vizuális arculatáról is lerántotta a leplet, ami tükrözi a verseny szellemiségét: úttörő, merész és drámai.

 

María Ramos, a World Athletics márka- és marketingigazgatója elmondta: „Célunk az volt, hogy olyan márkát hozzunk létre, amely nemcsak a sportolókat és a szurkolókat tölti fel energiával, hanem egyedi hangvételével, ambíciójával és víziójával is kiemelkedik.”

Az arculattal párhuzamosan az esemény weboldala is debütált augusztus 13-án, amelyen angol és magyar nyelvű tartalmakból egyaránt tájékozódhatnak az atlétika szerelmesei.

 

