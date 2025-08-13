Sportrádió

Julien Alfred megsérült, nem tudni, ott lesz-e a vb-n

2025.08.13. 13:01
Néhány hete Londonban egyéni csúcsot futott 200-on (Fotó: Getty Images)
sérülés atlétika 100 m Julien Alfred
A 24 éves Saint Lucia-i sprinter sérülés miatt nem tudja vállalni a szereplést a szombati sziléziai, illetve a jövő szerdai lausanne-i és a két nappal később sorra kerülő brüsszeli viadalokon – adták hírül a szervezők.

Arról nincs hír, hogy a sérülés veszélyezteti-e a klasszis vágtázó indulását a szeptember 13-án rajtoló tokiói világbajnokságon.

Alfred kiváló szezonban futott eddig idén, júniusban Stockholmban 10.75 másodperces idővel győzött, ami a világ idei második legjobb eredménye. Londonban, a legutóbbi Gyémánt Liga-állomáson pedig 21.71 másodpercre javította egyéni csúcsát 200 méteren.

A párizsi játékokon a 100-as diadala mellett 200-on ezüstérmes Alfred öt Gyémánt Liga-versenyen futott idén, ebből négyet megnyert, és kvalifikálta magát 100 méteren a zürichi döntőre, amit augusztus 27-28-án rendeznek.

 

