Julien Alfred megsérült, nem tudni, ott lesz-e a vb-n

Arról nincs hír, hogy a sérülés veszélyezteti-e a klasszis vágtázó indulását a szeptember 13-án rajtoló tokiói világbajnokságon.

Alfred kiváló szezonban futott eddig idén, júniusban Stockholmban 10.75 másodperces idővel győzött, ami a világ idei második legjobb eredménye. Londonban, a legutóbbi Gyémánt Liga-állomáson pedig 21.71 másodpercre javította egyéni csúcsát 200 méteren.

A párizsi játékokon a 100-as diadala mellett 200-on ezüstérmes Alfred öt Gyémánt Liga-versenyen futott idén, ebből négyet megnyert, és kvalifikálta magát 100 méteren a zürichi döntőre, amit augusztus 27-28-án rendeznek.