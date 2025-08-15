Ádám Martint műteni kell, idén már valószínűleg nem játszhat

Július végén a 28-szoros válogatott támadó jelezte, elmúlt a korábban már érzett térdfájdalma, és újra teljes értékű edzésmunkát végezhet. Ennek megfelelően a második fordulóban, a Kisvárda elleni idegenbeli NB I-es mérkőzésen csereként pályára is lépett, de fájdalmai rögvest visszatértek. Az időközben megejtett orvosi konzultációt követően kiderült, hogy műtét elkerülhetetlen.

„Az elmúlt két hónapban, úgy gondolom, mindent megtettünk azért, hogy jobban legyek. A végére már nem is voltak panaszaim, de sajnos a Kisvárda elleni meccsen harmincöt perc játék után éreztem, valami továbbra sincs rendben a bal térdkalácsom alatt a patellával, az úgynevezett ugrótérdemmel. Azonnal visszamentem az orvoshoz, aki közölte, hogy sajnos nincs más megoldás: meg kell műteni. Erre fog most sor kerülni. A felépülés várhatóan három–öt hónapot vesz igénybe, így nagy valószínűséggel az idei évben már nem lépek pályára, csak a tavaszi idényben” – idézi a Paks honlapja Ádám Martint, aki hozzátette, hogy ismét mindent meg fog tenni azért, hogy minél előbb újra a pályán láthassuk.

A beavatkozás után a rehabilitáció várhatóan tehát pár hónapot vesz majd igénybe, a visszatérés pontos dátuma pedig a felépülés ütemétől függ.