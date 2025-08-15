Női kézilabda: megint súlyosan megsérült az MTK kapusa

A klub beszámolója szerint Kubina Molli hosszú és munkás hónapokat tudhatott maga mögött: 2024. október 5-én a Vasas SC elleni mérkőzés utolsó perceiben – rossz leérkezést követően – a földön maradt. Ezután kiderült, hogy keresztszalag-szakadást szenvedett, hamar meg is műtötték, majd rehabilitációval folytatódott a felépülési folyamat.

A felkészülés során minden zökkenőmentesen ment, az orvosoktól is megkapta az engedélyt a visszatérésre, az első nyári edzőmérkőzés azonban a lehető legrosszabbul sikerült számára: Kubina ugyanis a Dunaújváros elleni felkészülési mérkőzésen ismét megsérült.

Az azóta elvégzett vizsgálatok megállapították, hogy a kapus térdszalagja ismét elszakadt, ráadásul ezúttal a porc is megsérült, így újabb műtét és több hónapos kihagyás vár rá.