Nemzeti Sportrádió

U17-es kézi: felvidéki játékosok is kivették a részüket a történelmi Eb-győzelemből

R. D. P.R. D. P.
Vágólapra másolva!
2025.08.15. 12:38
null
Balról jobbra: Cseh Viktória, Komlós Eszter és Gogola Zara Barbara (Fotó: HC DAC)
Címkék
kézilabda Felvidék U17-es Európa-bajnokság
Történelmi sikert ért el a szlovák U17-es leány kézilabda-válogatott, amely hatalmas meglepetésre megnyerte az Európa-bajnokságot. A csapat mindössze egy vereséget szenvedett a tornán, és többek között négy magyar anyanyelvű játékossal ért a csúcsra – az Új Szó őket kérdezte élményeikről, érzéseikről és arról, mi állhat az aranyérem hátterében.

A történelmi diadalban négy felvidéki, magyar anyanyelvű játékos is kulcsszerepet játszott: Bölcskei Lujza Rozi, Cseh Viktória, Gogola Zara Barbara és Komlós Eszter.

A játékosok a tornát követően arról meséltek az Új Szónak, hogy életre szóló élményt jelentett számukra a győzelem, és úgy érzik, a siker kulcsa a kitartó munka, a közös hit és a példás csapatszellem volt.

Bölcskei Lujza Rozi (17 éves, a Slovan Duslo Sala játékosa): „Nagyon sokan mondogatják nekünk, hogy mi vagyunk a legjobb korosztály. Szerintem fontos hangsúlyozni, hogy mi a meccseken kívül is nagyon jól elvagyunk egymással, szóval sokat hozzátesz, hogy remek a hangulat. Tele vagyunk ügyes játékosokkal és mindig segítünk egymáson.”


Cseh Viktória (16 éves, a HC DAC játékosa): „Az volt a célom, hogy bekerüljek a válogatottba, és elvigyenek ehhez hasonló versenyekre. Ez most sikerült, de szeretném, ha folytatódna, szeretnék tovább fejlődni, egyre jobbá válni.”

Gogola Zara Barbara (16 éves, a HC DAC játékosa): „Amikor a negyeddöntőben megkaptuk a dánokat, akiktől rögtön előtte kikaptunk, úgy voltunk vele, hogy nincs min spórolni, vissza kell vágni nekik. Az elődöntőben kicsit megijedtünk, amikor a házigazda Montenegró következett – számítottunk a sok szurkolóra, a teli csarnokra és tartottunk a bíróktól is. De az elejétől fogva erőt mutattunk félelem helyett, és végül szerintem ők ijedtek meg tőlünk. Nem számítottunk nagy esélyesnek, a torna elején picit le is néztek minket, de aztán már megkaptuk a tiszteletet. Ezek után a horvátok elleni döntő már könnyebb volt számunkra az elődöntőnél. Tudtuk, hogy az érem biztos, itt már nincs mit veszíteni, és mindent ki kell adni magunkból.”

Komlós Esztes (16 éves, a HC DAC játékosa): „Nagyon várom a jövő évi vb-t és bízom benne, hogy valami nagyot elérhet a csapat. Szerintem ott már el fogjuk hinni az elejétől kezdve, hogy sokra vagyunk képesek. De valószínűleg a nyomást is érezni fogjuk, hogy teljesíteni kell, hiszen most Európa-bajnokok lettünk.”

 

kézilabda Felvidék U17-es Európa-bajnokság
Legfrissebb hírek

„Nem öröm, de nem is tragédia” – Golovin Vlagyimir a nyári utánpótlás-világversenyekről

Kézilabda
2025.08.13. 16:49

A Veszprém új kapusa: Már csak a BL-cím hiányzik, motivált vagyok!

Kézilabda
2025.08.07. 14:38

Török Lilly a spanyol élvonalbeli kézibajnokságba igazolt

Kézilabda
2025.08.03. 14:46

Munkahelyi balesetben elhunyt Kádár Zoltán volt válogatott kézilabdázó

Kézilabda
2025.07.25. 13:20

Elek Gábor: Nulladikok szeretnénk lenni, nem elsők

Kézilabda
2025.07.24. 10:17

Fizetésképtelenségi eljárást indíthatnak Faluvégi Dorottya német csapata ellen

Kézilabda
2025.07.22. 17:59

Izlandra igazolt Szegedről Rea Barnabás

Kézilabda
2025.07.17. 14:06

Az Esztergom svájci vagy szerb ellenféllel csap össze az Európa-ligában, a Mosonmagyaróvár görög riválist kapott

Kézilabda
2025.07.15. 12:28
Ezek is érdekelhetik