Drasztikusabb fellépést ígérnek a tizenhatoson belüli lerántások ellen a Premier League-ben

Howard Webb, a játékvezetői testület (PGMOL) operatív igazgatója elmondta, egy nemrégiben készült Premier League-felmérés visszajelzései rávilágítottak, hogy túl sok volt az olyan, büntetőterületen belül, a labdától távol elkövetett szabálytalanság, mely büntetlen maradt, s ezen változtatni fognak.

Webb emlékeztetett rá, hogy a testület már korábban is próbálta büntetni a hasonló eseteket, de Webb szerint ezúttal drasztikusabb változás kell. Jó példaként a februárban lejátszott Nottingham-Brighton bajnokit (7–0) említette, amelyen egy szögletnél Tariq Lamptey, a vendégek hátvédje a földre vitte Morgan Gibbs-White-ot, miközben a játék nem a két futballista közelében zajlott. A játékvezető az eset után tizenegyest adott a hazaiaknak, s a terv az, hogy a jövőben lehetőség szerint az összes ilyen szabálytalanságot büntessék.

Webb hozzátette, péntektől a VAR is beavatkozhat a játékba, ha egy labdarúgó – a labdától távol – egyértelműen a földre ránt egy másikat.