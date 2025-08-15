Nemzeti Sportrádió

Drasztikusabb fellépést ígérnek a tizenhatoson belüli lerántások ellen a Premier League-ben

2025.08.15. 13:02
Fotó: Getty Images
Címkék
Howard Webb angol foci Premier League
A labdarúgó Premier League játékvezetői a pénteken rajtoló új idényben szigorúbban büntetik a tizenhatoson belül elkövetett szabálytalanságokat. Így a várhatóan Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpool Bournemouth elleni ma esti mérkőzésén is számítani lehet ilyen esetekre.

Howard Webb, a játékvezetői testület (PGMOL) operatív igazgatója elmondta, egy nemrégiben készült Premier League-felmérés visszajelzései rávilágítottak, hogy túl sok volt az olyan, büntetőterületen belül, a labdától távol elkövetett szabálytalanság, mely büntetlen maradt, s ezen változtatni fognak.

Webb emlékeztetett rá, hogy a testület már korábban is próbálta büntetni a hasonló eseteket, de Webb szerint ezúttal drasztikusabb változás kell. Jó példaként a februárban lejátszott Nottingham-Brighton bajnokit (7–0) említette, amelyen egy szögletnél Tariq Lamptey, a vendégek hátvédje a földre vitte Morgan Gibbs-White-ot, miközben a játék nem a két futballista közelében zajlott. A játékvezető az eset után tizenegyest adott a hazaiaknak, s a terv az, hogy a jövőben lehetőség szerint az összes ilyen szabálytalanságot büntessék.

Webb hozzátette, péntektől a VAR is beavatkozhat a játékba, ha egy labdarúgó – a labdától távol – egyértelműen a földre ránt egy másikat.

 

