Robbie Keane egy helyen változtatott, ismert a Ferencváros BL-kerete a Qarabag ellen

2025.08.15. 11:29
Habib Maiga nem játszhat a Qarabag ellen (Fotó: fradi.hu)
A Ferencváros jövő héten kedden először hazai pályán fogadja az azeri Qarabagot a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtezőkörének rájátszásában. A zöld-fehérek vezetőedzője, Robbie Keane pénteken kihirdette keretét a párharca – számolt be róla pénteken a klub hivatalos honlapja.

Egyetlen változás a Ludogorec elleni összecsapáshoz képest, hogy Habib Maiga kimaradt a nevezettek közül, és helyére az ausztrál új szerzemény, Daniel Arzani került be a keretbe. Maiga a bolgárok elleni találkozó hajrájában megsérült, minden bizonnyal emiatt nem állhat csapata rendelkezésére.

A párharc első felvonását Budapesten, a Groupama Arénában rendezik jövő héten kedden, 21 órakor. A bakui visszavágóra augusztus 27-én, magyar idő szerint 18.45-kor kerül sor.

A FERENCVÁROS KERETE A QARABAG ELLEN
Kapusok: Dibusz Dénes, Gróf Dávid, Radnóti Dániel*, Tóth Zalán*.
Védők: Stefan Gartenmann, Botka Endre, Ibrahim Cissé, Cadu, Cebrail Makreckis, Szalai Gábor, Kaján Norbert, Toon Raemaekers, Nagy Barnabás.
Középpályások: Naby Keita, Jonathan Levi, Kristoffer Zachariassen, Ötvös Bence, Gavriel Kanikovszki, Tóth Alex, Callum O’Dowda, Madarász Ádám*.
Csatárok: Lenny Joseph, Alekszandar Pesics, Varga Barnabás, Daniel Arzani, Gruber Zsombor, Gólik Benjámin*, Szabó Szilárd*.
* a játékosok a B-listán szerepelnek

 

