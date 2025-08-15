Varga Kevin újra az NB I-ben, aláírta a szerződését – hivatalos

Varga Kevinnel kétéves szerződést kötött a Nyíregyháza Spartacus a klub közleménye szerint.

Nyomon követtem a Nyíregyháza teljesítményét, sokat fejlődött a klub, modern infrastruktúrával rendelkezik, ezt személyesen is megtapasztalhattam, mert voltam már itt nézőként az egyik bajnokin. 29 éves vagyok, szeretnék még bizonyítani, nem mondtam le a válogatottságról sem. Tudom, hogy a szövetségi kapitány folyamatosan figyelemmel kíséri az élvonalbeli mérkőzéseket, így szem előtt leszek

– mondta Varga a Szpari honlapjának.

A 29 éves támadó 2018-ban mutatkozott be a magyar válogatottban, amelyben 14 alkalommal kapott lehetőséget, Törökország ellen gólt is szerzett. Részt vett a 2021-es Európa-bajnokságon, a németek és a portugálok ellen is pályára lépett, valamint szerepelt a Nemzetek Ligájában és világbajnoki selejtezőkön. Komoly nemzetközi rutinnal rendelkezik: a magyar élvonal mellett megfordult a svájci, a román, a török és a ciprusi első osztályban is.

Az NB I-ben 12 gólt és 20 gólpasszt jegyzett a Debrecen színeiben, az elmúlt fél évet viszont klub nélkül töltötte – legutóbb a török Ankaragücüt erősítette.

A nyíregyháziak sportigazgatója, Fekete Tivadar így fogalmazott Vargáról:

„Kevinnel már beszéltem korábban, de akkor még időt kért, mert több külföldi lehetősége is volt, és nem tudta, hogy hazatér-e. Örülök, hogy végül úgy határozott, hogy visszatér Magyarországra, és minket választott. Érkezésével egy rutinos szélső csatlakozott hozzánk, akinek legfőképpen az előkészítés az erőssége.”

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A NYÍREGYHÁZA SPARTACUSNÁL

Érkezők: Nemanja Antonov (szerb, MTK Budapest, szabadon igazolhatóként), Dorian Babunszki (észak-macedón, Sepsi – Románia, szabadon igazolhatóként), Bright Edomwonyi (nigériai, Diósgyőri VTK, szabadon igazolhatóként), Sztefanosz Evangelu (görög, Zalaegerszegi TE FC, szabadon igazolhatóként), Katona Bálint (Ferencváros, legutóbb kölcsönben Kecskemét), Katona Levente (Kecskeméti TE), Katona Mátyás (Videoton FC Fehérvár), Kersák Roland (Kecskeméti TE), Kovács Dániel (szabadon igazolható, legutóbb Volosz – Görögország), Manner Balázs (Ferencvárosi TC, legutóbb kölcsönben Soroksár SC), Májer Milán (Kecskeméti TE, szabadon igazolhatóként), Bojan Szankovics (szerb-horvát, Zalaegerszegi TE FC, szabadon igazolhatóként), Tarcsi Róbert (szlovákiai, ETO Akadémia), Varga Kevin (Ankaragücü, szabadon igazolhatóként), Vukk Zsombor (Nagykanizsa)

Kölcsönbe érkezők: Farkas Bendegúz (Puskás Akadémia FC, ismét)

Kölcsönből visszatérők: Bese Balázs (Opus Tigáz Tatabánya), Oláh Benjámin (Mezőkövesd Zsóry)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Czimer-Nyitrai Ádám

Kiszemeltek: –

Távozók: Ronaldo Deaconu (román, Unirea Slobozia – Románia), Eppel Márton (FK Csíkszereda – Románia), Fejér Béla (román-magyar, Sepsi OSK – Románia), Géresi Krisztián (visszavonult), Horváth Kevin (Soroksár SC, legutóbb kölcsönben Mezőkövesd Zsóry), Nika Kvekveszkiri (grúz, szabadon igazolható), Matheus Leoni (brazil), Nagy Barnabás (Ferencvárosi TC), Jaroslav Navrátil (cseh, szabadon igazolható), Németh Barnabás (Vasas FC, kölcsön után végleg), Pinte Patrik (szlovák-magyar, Bp. Honvéd, kölcsön után végleg), Darko Velkovszki (északmacedón, Zrijnski – Bosznia-Hercegovina, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: Csörnyei Zsombor (FC Ajka), Keresztes Krisztián (Dundee United – Skócia), Kun Ákos (Szeged-Csanád GA), Lamin Marong (gambiai, STK Samorín – Somorja, Szlovákia), Tamás Olivér (BVSC-Zugló), Tarcsi Róbert (szlovák-magyar, Karcag), Vukk Zsombor (Tiszakécskei FC)

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Kovács Krisztián (szlovák-magyar, Paksi FC, onnan Videoton FC Fehérvár), Ognjen Radosevics (szerb-magyar, Újpest FC)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Zan Medved (szlovén)