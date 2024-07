PÁRIZS 2024: AZ OLIMPIAI PROGRAM SPORTÁGI ÉS NAPI BONTÁSBAN

FONTOS INFORMÁCIÓK A PÁRIZSI OLIMPIÁRÓL

Megnyitóünnepség: július 26., 19.30 – a Trocadéro kert és a Szajna folyó

Záró ünnepség: augusztus 11., 21.00 – Stade de France

Magyarországi közvetítés: MTVA – M4 Sport (www.m4sport.hu), Eurosport (eurosport.hu)

Hivatalos honlap: https://olympics.com/en/paris-2024.

Facebook: Paris 2024. X (Twitter): Paris 2024. YouTube: Paris 2024. Instagram: paris2024.

AZ OLIMPIAI PROGRAM SPORTÁGI BONTÁSBAN (A KIOSZTANDÓ ARANYÉRMEK SZÁMA: 329)

• ASZTALITENISZ (5)

• ATLÉTIKA (48)

• BIRKÓZÁS (18 – szabadfogás: 12, kötöttfogás: 6)

• BREAKING (2)

• CSELGÁNCS (15)

• EVEZÉS (14)

• HETES RÖGBI (2)

• ÍJÁSZAT (5)

• GOLF (2)

• GÖRDESZKA (4)

• GYEPLABDA (2)

• KAJAK-KENU (16 – sprint: 10, szlalom: 6)

• KERÉKPÁR (22 – BMX: 4, hegyikerékpár: 2, országúti: 4, pályakerékpár: 12)

• KÉZILABDA (2)

• KOSÁRLABDA (4 – 3x3 kosárlabda: 2, kosárlabda: 2)

• LABDARÚGÁS (2)

• LOVAGLÁS (6 – díjlovaglás: 2, díjugratás: 2, lovastusa: 2)

• ÖKÖLVÍVÁS (13)

• ÖTTUSA (2)

• RÖPLABDA (4 – strandröplabda: 2, röplabda: 2)

• SPORTLÖVÉSZET (15)

• SPORTMÁSZÁS (4)

• SÚLYEMELÉS (10)

• SZÖRF (2)

• TEKVONDÓ (8)

• TENISZ (5)

• TOLLASLABDA (5)

• TORNA (18 – szertorna: 14, ritmikus gimnasztika: 2, gumiasztal: 2)

• TRIATLON (3)

• ÚSZÁS (47 – medencés úszás: 35, nyílt vízi úszás: 2, műugrás: 8, műúszás: 2)

• VÍVÁS (12)

• VITORLÁZÁS (10)

• VÍZILABDA (2)

HELYSZÍNEK

A játékok központja természetesen Párizs, de ahogy az már évtizedek óta megszokott, nem minden eseményt tartanak meg a rendezővároson belül. Más nagyvárosoknak is kiosztottak sportokat, így a többi között Marseille, Lille, Lyon is otthont ad egyes versenyeknek. Azonban a mostani olimpia különlegessége, hogy a központi helyszíntől, Párizstól 15 705 kilométerre, Csendes óceánban fekvő Tahiti is szerepet kap. Ugyanis itt rendezik meg a szörfversenyeket.

NAGY PÁRIZSI ZÓNA

Helyszín Sportág Férőhely Yves du Manoir Stadion gyeplabda 15000 Stade de France hetes rögbi, atlétika, záró ünnepség 77083 Paris La Défense Aréna úszás, vízilabda 15220 Porte de La Chapelle Aréna tollaslabda, torna (ritmikus gimnasztika) 8000 Paris Aquatic Centre vizes sportok (vízilabda selejtezők, műugás, műúszás) 5000 Le Bourget sportmászás 5000 Paris Nord Villepinte Boksz (selejtezők, negyeddöntők), öttusa (csak vívás) 6000

PÁRIZSI KÖZPONTI ZÓNA

Helyszín Sportág Férőhely Parc des Princes labdarúgás (csoportkör és döntők) 48583 Stade Roland Garros tenisz, boksz (döntők) 15000 + 12000 + 9000 Paris Expo Porte de Versailles röplabda, asztalitenisz, kézilabda (selejtezők), súlyemelés 12000 + 12000 Bercy Aréna torna (szertorna, gumiasztal), kosárlabda (döntők) 15000 Grand Palais vívás, tekvondó, 8000 Place de la Concorde kosárlabda (3x3), bréktánc, BMX (freestyle), gördeszka 30000 Hotel de Ville atlétika (maratoni rajt) 1500 Pont Alexandre III nyílt vízi úszás, triatlon, kerékpár (országúti időfutam befutó) 1500 Trocadéro atlétika (gyaloglás), kerékpár (országúti mezőnyverseny) 13000 Eiffel Tower Stadium strandröplabda 12000 Grand Palais Éphémere cselgáncs, birkózás 9000 Les Invalides íjászat, atlétika (maratoni befutó), kerékpár (országúti időfutam rajt) 8000

VERSAILLES-I ZÓNA

Helyszín Sportág Férőhely A versailles-i kastély kertje lovaglás, öttusa (a vívás kivételével) 80000 Le Golf National golf 35000 Élancourt Hill kerékpár (hegyikerékpár) 25000 Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines kerékpár (pályakerékpár), BMX 5000

KÜLSŐ, NEM PÁRIZSI HELYSZÍNEK

Helyszín Sportág Férőhely Pierre Mauroy Stadion, Lille kosárlabda (csoportkör), kézilabda (döntők) 26000 National Olympic Nautical Stadion, Vaires-sur-Marne evezés, kajak-kenu, 22000 Stade Vélodrome, Marseille labdarúgás (6 csoportmeccs, negyeddöntő, női és férfi elődöntő) 67394 Parc Olympique Lyonnais, Lyon labdarúgás (6 csoportmeccs, negyeddöntő, női és férfi elődöntő, női bronzmeccs) 59186 Stade Matmut Atlantique, Bordeaux labdarúgás (6 csoportmeccs, negyeddöntő) 42115 Stade Geoffroy-Guichard, Saint-Étienne labdarúgás (6 csoportmeccs) 41965 Allianz Riviera, Nice labdarúgás (6 csoportmeccs) 35624 Stade de la Beaujoire, Nantes labdarúgás (6 csoportmeccs, negyeddöntő, férfi bronzmeccs) 35322 Roucas Blanc Olympic Marina, Marseille vitorlázás 5000 Teahupo'o, Tahiti szörf 5000 National Shooting Centre, Chateauroux sportlövészet 3000

