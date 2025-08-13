A hajrában kétgólos hátrányból felállt, majd tizenegyespárbaj után megnyerte az Európai Szuperkupát a PSG

EURÓPAI SZUPERKUPA-MÉRKŐZÉS

PARIS SAINT-GERMAIN (francia)–TOTTENHAM HOTSPUR (angol) 2–2 (0–1) – tizenegyesekkel 4–3

Udine, Friuli Stadion. Vezette: Joao Pinheiro (portugál)

PSG: Chevalier – Hakimi, Marquinhos, Pacho, N. Mendes – Zaire-Emery (Li Kang In, 69.), Vitinha, Barcola (Fabián Ruiz, 69.) – Doué (G. Ramos, 77.), O. Dembélé, Kvarachelia (Fabián Ruiz, 60.). Vezetőedző: Luis Enrique

TOTTENHAM: Vicario – Pedro Porro, Romero, Danso, Van de Ven – Joao Palhinha (A. Gray, 72.), Bentancur, P. Sarr (Bergvall, 90.) – Kudus (Tel, 80.), Richarlison (Solanke, 72.), Spence. Menedzser: Thomas Frank

Gólszerző: Li Kang In (85.), G. Ramos (90+4.), ill. Van de Ven (39.), Romero (48.)

Egy hónap pihenő sem járt a PSG-nek: július 13-án vívta a klub-vb döntőjét a Chelsea ellen (és kapott ki 3–0-ra), az új szezont pedig egy másik londoni csapattal kezdte meg. Új időszámítás is kezdődött Párizsban: Gianluigi Donnarumma helyén a 23 éves Lucas Chevalier állt a kapuban, és az „újoncnak” a félidő derekán kellett először védenie, amikor Ousmane Dembélé elvesztette a labdát, az új szerzemény Mohammed Kudus indítása után Richarlison lőhetett, de a francia kapus a léc fölé tolta a labdát.

A Tottenham új edzővel, a dán Thomas Frankkal vágott neki az idénynek, és az gyorsan kiderült, szervezetten védekező csapatot építene, amely az ellenfél tizenhatosán is agresszívan letámad. Ezzel együtt a mérkőzés nem volt magas színvonalú, érezni lehetett, ez bizony nem bajnoki, nem is Bajnokok Ligája-összecsapás, kényelmes, kocogós volt a tempó, hiába járt trófea a győztesnek, sokszor egyáltalán nem tűnt tétmérkőzésnek. A szünet előtt a semmiből vezetést szerzett az angol együttes: a felezővonaltól a kapus Vicario ívelt előre, az argentin világbajnok, Cristian Romero középre fejelte a labdát, Palhinha közeli lövése után Lucas Chevalier még bravúrral védeni tudott, de a labda a lécről a holland Micky van de Ven elé pattant, aki az üresen maradt kapu közepébe helyezett. Kevés igazi helyzetet hozott az első félidő, és mert nem volt gyors a tempó, a védelmek stabilnak tűntek, nem volt váratlan, hogy egy szabadrúgásból előreívelt labdából jutott előnyhöz a Spurs.

Amilyen jól zárta az első félidőt a Tottenham, olyan ragyogóan is kezdte. S megint a szabadrúgás – mintha akcióból képtelenség lenne feltörni a védelmeket. Az újrakezdést követően Pape Matar Sarr ívelt előre, az első gólban is fontos szerepet vállaló Cristian Romero egyedül maradt (ami furcsa: nagyszerűen fejel, ezt mindenki tudhatja róla, ahogy azt is, időnként mennyire durva tud lenni), és a kapu bal sarkába fejelt. Lucas Chevalier beleért ugyan a labdába, amelyet az agentin lefejelt a földre, de ez talán nem volt védhetetlen fejes – kettővel vezetett a Spurs.

A PSG megpróbált tempót váltani, ám Kevin Danso fejese után akár tovább növelhette volna az előnyét az angol gárda, az osztrák bekk kísérlete után az oldalhálóban landolt a labda. Sebességet váltott a francia együttes, időnként teljesen kapuja elé szorította riválisát, lesgólt szerzett, ment előre becsülettel, de sokáig úgy tűnt, hiába. Mígnem Luis Enrique cseréi valódi változást hoztak: Li Kang In a tizenhatoson kívülről próbálkozott, és szépen kilőtte a bal alsó sarkot, izgalmassá téve a hajrát. A Tottenham már csak a védekezésre figyelt, ám arra sem eléggé: a hosszabbításban Dembélé jobb oldalról érkező beadása után az ötösön belülről Goncalo Ramos a jobb sarokba fejelt, így jöhettek a tizenegyesek. 2–2

Az első párizsi, Vitinha mellé lőtte a labdát, utána jövő négy csapattársa azonban nem hibázott. A Tottenham részéről Van de Ven lövését hárította Chevalier, míg Tel szintén nem találta el a kaput (11-esekkel 4–3), a PSG pedig története során először megnyerte az Európai Szuperkupát.