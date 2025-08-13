Sportrádió

Nem találta az ellenőr, doppingvétség miatt felfüggesztették a világbajnok sprintert

2025.08.13. 11:57
Fred Kerley az idei római Gyémánt Liga-versenyen (Fotó: Getty Images)
Doppingvétség miatt felfüggesztették Fred Kerley-nek, a férfi 100 méteres síkfutás 2022-es világbajnokának versenyzési jogát.

A 30 éves amerikai sprintert a nemzetközi sportági szövetség doppingellenes szervezete, az AIU függesztette fel a holléti nyilvántartásban elkövetett hibák miatt. Az AIU kedden jelentette be döntését, további részleteket viszont nem közölt. 

Kerley ügyvédei szinte azonnal reagáltak és közleményükből kiderül, hogy Kerley-től több esetben nem tudtak mintát venni az ellenőrök, ugyanakkor az atléta álláspontja szerint, ezek nem az ő hibájából történtek.

„Fred Kerley már jelezte az AIU felé, hogy vitatja a holléti információkkal kapcsolatos doppingellenes szabályok megsértésére vonatkozó állítást, mert határozottan úgy véli, hogy az állítólagos elmulasztott tesztjei közül egy – vagy több – esetben nem volt gondatlan, hanem a doppingellenőr nem tette meg a körülményekhez képest észszerű lépéseket annak érdekében, hogy a kijelölt helyen megtalálja őt” – áll a Kerley X-oldalán megjelent közleményben.

A szabályok szerint akkor jár eltiltás a sportolónak, ha egy éven belül három alkalommal nem találják meg az ellenőrök a sportoló által vezetett nyilvántartásban rögzített helyen. Fred Kerley a 2021-es tokiói játékokon ezüst-, a tavalyi párizsi olimpián bronzérmes lett 100 méteren, melyet a eugene-i világbajnokságon megnyert. A legutóbbi, 2023-as budapesti világbajnokságon az elődöntőben kiesett, viszont az amerikai 4x100 méteres váltóval aranyérmet nyert.

 

