Testvérét követte Yaakobishvili Antal, eldőlt a jövője – hivatalos

Yaakobishvili Antal már csütörtökön megérkezett az FC Andorrához, amely péntek délelőtti közleményében a játékos magas termetére hívta fel a figyelmet.

A 21 éves középhátvéd már bemutatkozott a Girona első csapatában, amely csak kölcsönben vált meg tőle. Yaakobishvili 2024 januárjában a Rayo Vallecano elleni kupamérkőzésen debütált, majd négy nappal később a bajnokságban is pályára lépett.

Testvéréhez, Yaakobishvili Áronhoz – aki a Barcelona kölcsönjátékosaként szintén az andorrai klubot erősíti – hasonlóan Antal is Budapesten született, ám tinédzserként családjával Barcelonába költözött. Jelenleg az U21-es magyar válogatott tagja.