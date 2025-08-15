Nemzeti Sportrádió

Testvérét követte Yaakobishvili Antal, eldőlt a jövője – hivatalos

2025.08.15. 11:39
Ezzel a képpel üdvözölte új klubja Yaakobishvili Antalt (Fotó: FC Andorra)
A spanyol másodosztályú labdarúgó-bajnokságban szereplő FC Andorra pénteken hivatalosan bejelentette, hogy kölcsönvette Yaakobishvili Antalt a Gironától, aki így öccse, Áron csapattársa lett.

Yaakobishvili Antal már csütörtökön megérkezett az FC Andorrához, amely péntek délelőtti közleményében a játékos magas termetére hívta fel a figyelmet.

A 21 éves középhátvéd már bemutatkozott a Girona első csapatában, amely csak kölcsönben vált meg tőle. Yaakobishvili 2024 januárjában a Rayo Vallecano elleni kupamérkőzésen debütált, majd négy nappal később a bajnokságban is pályára lépett.

Testvéréhez, Yaakobishvili Áronhoz – aki a Barcelona kölcsönjátékosaként szintén az andorrai klubot erősíti – hasonlóan Antal is Budapesten született, ám tinédzserként családjával Barcelonába költözött. Jelenleg az U21-es magyar válogatott tagja.

