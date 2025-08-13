Csütörtöki sportműsor: az ETO FC és a Paks is Kl-selejtező-visszavágót játszik

AUGUSZTUS 14., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
EURÓPA-LIGA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
17.00: Kuopio PS (finn)–RFS (lett)
Az első mérkőzés eredménye: 2–1
18.00: Midtjylland (dán)–Fredrikstad (norvég)
Az első mérkőzés eredménye: 3–1
19.00: Brann Bergen (norvég)–Häcken (svéd)
Az első mérkőzés eredménye: 2–0
19.00: Noa (örmény)–Lincoln (gibraltári)
Az első mérkőzés eredménye: 1–1
19.00: Wolfsberg (osztrák)–PAOK (görög)
Az első mérkőzés eredménye: 0–0
19.30: Breidablik (izlandi)–Zrinjski (bosznia-hercegovinai)
Az első mérkőzés eredménye: 1–1
20.00: Drita (koszovói)–FCSB (román)
Az első mérkőzés eredménye: 2–3
20.00: Sahtar Doneck (ukrán)–Panathinaikosz (görög)
Az első mérkőzés eredménye: 0–0
20.00: Utrecht (holland)–Servette (svájci)
Az első mérkőzés eredménye: 3–1
20.00: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Hamrun Spartans (máltai)
Az első mérkőzés eredménye: 2–1
20.30: Braga (portugál)–CFR Cluj (román)
Az első mérkőzés eredménye: 2–1
21.00: Legia Warszawa (lengyel)–AEK Larnaca (ciprusi)
Az első mérkőzés eredménye: 1–4
KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
16.00: Asztana (kazah)–Lausanne (svájci)
Az első mérkőzés eredménye: 1–3
18.00: Ararat (örmény)–Sparta Praha (cseh)
Az első mérkőzés eredménye: 1–4
18.00: Sabah (azeri)–Levszki Szófia (bolgár)
Az első mérkőzés eredménye: 0–1
18.30: Levadia (észt)–Differdange (luxemburgi)
Az első mérkőzés eredménye: 3–2
19.00: ETO FC–AIK (svéd) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
Az első mérkőzés eredménye: 1–2
19.00: Hammarby (svéd)–Rosenborg (norvég)
Az első mérkőzés eredménye: 0–0
19.00: Omonia (ciprusi)–Araz (azeri)
Az első mérkőzés eredménye: 4–0
19.00: Paksi FC–Polisszja Zsitomir (ukrán) (Tv: Duna World) – élőben az NSO-n!
Az első mérkőzés eredménye: 0–3
19.00: Sheriff (moldovai)–Anderlecht (belga)
Az első mérkőzés eredménye: 0–3
19.30: Arda (bolgár)–Kauno Zalgiris (litván)
Az első mérkőzés eredménye: 1–0
19.30: Beitar (izraeli)–Riga FC (lett)
Az első mérkőzés eredménye: 0–3
19.30: Bröndby (dán)–Víkingur Reykjavík (izlandi)
Az első mérkőzés eredménye: 0–3
19.30: Vaduz (liechtensteini)–AZ Alkmaar (holland)
Az első mérkőzés eredménye: 0–3
20.00: AEK Athén (görög)–Arisz Limassol (ciprusi)
Az első mérkőzés eredménye: 2–2
20.00: Besiktas (török)–St. Patrick's (ír)
Az első mérkőzés eredménye: 4–1
20.00: Celje (szlovén)–Lugano (svájci)
Az első mérkőzés eredménye: 5–0
20.00: Maccabi Haifa (izrael)–Raków (lengyel)
Az első mérkőzés eredménye: 1–0
20.00: Nyeman (fehérorosz)–Klaksvík (feröeri)
Az első mérkőzés eredménye: 0–2
20.15: Jagiellonia (lengyel)–Silkeborg (dán)
Az első mérkőzés eredménye: 1–0
20.30: Spartak Trnava (szlovák)–U. Craiova (román)
Az első mérkőzés eredménye: 0–3
20.45: Dinamo City (albán)–Hajduk Split (horvát)
Az első mérkőzés eredménye: 1–2
20.45: Dundee United (skót)–Rapid Wien (osztrák)
Az első mérkőzés eredménye: 2–2
20.45: Linfield (északír)–Víkingur (feröeri)
Az első mérkőzés eredménye: 1–2
21.00: Austria Wien (osztrák)–Baník Ostrava (cseh)
Az első mérkőzés eredménye: 3–4
21.00: Hibernian (skót)–Partizan (szerb)
Az első mérkőzés eredménye: 2–0
21.00: Egnatia (albán)–Olimpija Ljubljana (szlovén)
Az első mérkőzés eredménye: 0–0
21.00: Santa Clara (portugál)–Larne (északír)
Az első mérkőzés eredménye: 3–0
21.00: Shamrock Rovers (ír)–Ballkani (koszovói)
Az első mérkőzés eredménye: 0–1
21.00: Virtus (San Marinó-i)–Milsami Orhei (moldovai)
Az első mérkőzés eredménye: 2–3
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ASZTALITENISZ
Grand Smash, Malmö
11.00: férfi és női egyes, selejtező, 1. forduló
BASEBALL
19.00: Baltimore Orioles–Seattle Mariners (Tv: Sport2)
GOLF
20.00: PGA Tour, BMW Championship (Tv: Eurosport2)
KERÉKPÁR
Cseh körverseny
14.30: férfiak, 1. szakasz (Tv: Eurosport2)
Dán körverseny
16.00: férfiak, 3. szakasz (Tv: Eurosport2)
KÉZILABDA
Férfi U19-es világbajnokság
Negyeddöntő (stream: m4sport.hu)
16.00: Dánia–Izland
16.00: Svédország–Norvégia
18.30: Németország–Magyarország
18.30: Spanyolország–Egyiptom
Férfi nemzetközi torna, Doboj
18.00: Al-Ahli–Besiktas (Tv: Sport1)
20.00: VfL Gummersbach–THW Kiel (Tv: Sport1)
LÓVERSENY
13.45: Kincsem+ Tuti 1120 (Tv: Sport1)
MULTISPORT
Világjátékok, Csengtu
SZNÚKER
12.00: Szaúdi Masters, negyeddöntő (Tv: Eurosport1)
18.30: Szaúdi Masters, negyeddöntő (Tv: Eurosport1)
TENISZ
ATP és WTA 1000-es torna, Cincinnati
17.00: férfiak, egyes, negyeddöntő, páros, 2. forduló; nők, egyes, nyolcaddöntő, páros, negyeddöntő (Tv: Arena4)
VITORLÁZÁS
ILCA Európa-bajnokság, Marstrand
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Németh Kornél, Bene Ferenc, Marosán György
Szerkesztő: Monoki Kálmán
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Konferencialiga, bajnokság: hogyan rajtolt a Paks labdarúgócsapata? A telefonnál Vayer Gábor, a klub korábbi játékosa
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Nemzeti sportkrónika. Európai Szuperkupa-mérkőzés után: a telefonnál Holczer Ádám, az FTC korábbi kapusa
9.00: A vonalban Pálinger Katalin, a Magyar Kézilabda-szövetség alelnöke, Eb-győztes korábbi kézilabdázó. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – Húsz éve itt járt a királyi gárda Budapesten: Puskás-válogatott–Real Madrid
12.00: Bajnokok Balogh Balázzsal
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: 40x20 – kézilabda-magazin
14.35: Újratöltve
Hazafutás
Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa
Szerkesztő: L. Pap István
15.00: Atlétika, beszélgetés Gyulai Mártonnal, a World Athletics sportigazgatójával
16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Ballai Attila, L. Pap István, Gergelics József
17.00: Ökölvívás, 100. évfordulójára készül a MÖSZ
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: A Milák Kristóf-sztori
Körkapcsolás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Regős László Pál
18.00: Labdarúgás, ez történt a Szuperkupa-mérkőzésen
18.35: Labdarúgás, felvezetés a Konferencialiga-selejtezők előtt
19.00: Labdarúgás, élő közvetítés az ETO FC Győr–AIK Konferencialiga-selejtezőről. Kommentátor: Cseszregi Balázs. Szakértő: Bene Ferenc. Labdarúgás, élő közvetítés a Paks–Zsitomir Konferencialiga-selejtezőről. Kommentátor: Tóth Béla. Szakértő: Wukovics László
21.00: Ökölvívás, 100. évfordulójára készül a MÖSZ
22.30: Sportvilág