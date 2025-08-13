Csütörtöki sportműsor: az ETO FC és a Paks is Kl-selejtező-visszavágót játszik

AUGUSZTUS 14., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

EURÓPA-LIGA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

17.00: Kuopio PS (finn)–RFS (lett)

Az első mérkőzés eredménye: 2–1

18.00: Midtjylland (dán)–Fredrikstad (norvég)

Az első mérkőzés eredménye: 3–1

19.00: Brann Bergen (norvég)–Häcken (svéd)

Az első mérkőzés eredménye: 2–0

19.00: Noa (örmény)–Lincoln (gibraltári)

Az első mérkőzés eredménye: 1–1

19.00: Wolfsberg (osztrák)–PAOK (görög)

Az első mérkőzés eredménye: 0–0

19.30: Breidablik (izlandi)–Zrinjski (bosznia-hercegovinai)

Az első mérkőzés eredménye: 1–1

20.00: Drita (koszovói)–FCSB (román)

Az első mérkőzés eredménye: 2–3

20.00: Sahtar Doneck (ukrán)–Panathinaikosz (görög)

Az első mérkőzés eredménye: 0–0

20.00: Utrecht (holland)–Servette (svájci)

Az első mérkőzés eredménye: 3–1

20.00: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Hamrun Spartans (máltai)

Az első mérkőzés eredménye: 2–1

20.30: Braga (portugál)–CFR Cluj (román)

Az első mérkőzés eredménye: 2–1

21.00: Legia Warszawa (lengyel)–AEK Larnaca (ciprusi)

Az első mérkőzés eredménye: 1–4

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

16.00: Asztana (kazah)–Lausanne (svájci)

Az első mérkőzés eredménye: 1–3

18.00: Ararat (örmény)–Sparta Praha (cseh)

Az első mérkőzés eredménye: 1–4

18.00: Sabah (azeri)–Levszki Szófia (bolgár)

Az első mérkőzés eredménye: 0–1

18.30: Levadia (észt)–Differdange (luxemburgi)

Az első mérkőzés eredménye: 3–2

19.00: ETO FC–AIK (svéd) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Az első mérkőzés eredménye: 1–2

19.00: Hammarby (svéd)–Rosenborg (norvég)

Az első mérkőzés eredménye: 0–0

19.00: Omonia (ciprusi)–Araz (azeri)

Az első mérkőzés eredménye: 4–0

19.00: Paksi FC–Polisszja Zsitomir (ukrán) (Tv: Duna World) – élőben az NSO-n!

Az első mérkőzés eredménye: 0–3

19.00: Sheriff (moldovai)–Anderlecht (belga)

Az első mérkőzés eredménye: 0–3

19.30: Arda (bolgár)–Kauno Zalgiris (litván)

Az első mérkőzés eredménye: 1–0

19.30: Beitar (izraeli)–Riga FC (lett)

Az első mérkőzés eredménye: 0–3

19.30: Bröndby (dán)–Víkingur Reykjavík (izlandi)

Az első mérkőzés eredménye: 0–3

19.30: Vaduz (liechtensteini)–AZ Alkmaar (holland)

Az első mérkőzés eredménye: 0–3

20.00: AEK Athén (görög)–Arisz Limassol (ciprusi)

Az első mérkőzés eredménye: 2–2

20.00: Besiktas (török)–St. Patrick's (ír)

Az első mérkőzés eredménye: 4–1

20.00: Celje (szlovén)–Lugano (svájci)

Az első mérkőzés eredménye: 5–0

20.00: Maccabi Haifa (izrael)–Raków (lengyel)

Az első mérkőzés eredménye: 1–0

20.00: Nyeman (fehérorosz)–Klaksvík (feröeri)

Az első mérkőzés eredménye: 0–2

20.15: Jagiellonia (lengyel)–Silkeborg (dán)

Az első mérkőzés eredménye: 1–0

20.30: Spartak Trnava (szlovák)–U. Craiova (román)

Az első mérkőzés eredménye: 0–3

20.45: Dinamo City (albán)–Hajduk Split (horvát)

Az első mérkőzés eredménye: 1–2

20.45: Dundee United (skót)–Rapid Wien (osztrák)

Az első mérkőzés eredménye: 2–2

20.45: Linfield (északír)–Víkingur (feröeri)

Az első mérkőzés eredménye: 1–2

21.00: Austria Wien (osztrák)–Baník Ostrava (cseh)

Az első mérkőzés eredménye: 3–4

21.00: Hibernian (skót)–Partizan (szerb)

Az első mérkőzés eredménye: 2–0

21.00: Egnatia (albán)–Olimpija Ljubljana (szlovén)

Az első mérkőzés eredménye: 0–0

21.00: Santa Clara (portugál)–Larne (északír)

Az első mérkőzés eredménye: 3–0

21.00: Shamrock Rovers (ír)–Ballkani (koszovói)

Az első mérkőzés eredménye: 0–1

21.00: Virtus (San Marinó-i)–Milsami Orhei (moldovai)

Az első mérkőzés eredménye: 2–3

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ASZTALITENISZ

Grand Smash, Malmö

11.00: férfi és női egyes, selejtező, 1. forduló

BASEBALL

19.00: Baltimore Orioles–Seattle Mariners (Tv: Sport2)

GOLF

20.00: PGA Tour, BMW Championship (Tv: Eurosport2)

KERÉKPÁR

Cseh körverseny

14.30: férfiak, 1. szakasz (Tv: Eurosport2)

Dán körverseny

16.00: férfiak, 3. szakasz (Tv: Eurosport2)

KÉZILABDA

Férfi U19-es világbajnokság

Negyeddöntő (stream: m4sport.hu)

16.00: Dánia–Izland

16.00: Svédország–Norvégia

18.30: Németország–Magyarország

18.30: Spanyolország–Egyiptom

Férfi nemzetközi torna, Doboj

18.00: Al-Ahli–Besiktas (Tv: Sport1)

20.00: VfL Gummersbach–THW Kiel (Tv: Sport1)

LÓVERSENY

13.45: Kincsem+ Tuti 1120 (Tv: Sport1)

MULTISPORT

Világjátékok, Csengtu

SZNÚKER

12.00: Szaúdi Masters, negyeddöntő (Tv: Eurosport1)

18.30: Szaúdi Masters, negyeddöntő (Tv: Eurosport1)

TENISZ

ATP és WTA 1000-es torna, Cincinnati

17.00: férfiak, egyes, negyeddöntő, páros, 2. forduló; nők, egyes, nyolcaddöntő, páros, negyeddöntő (Tv: Arena4)

VITORLÁZÁS

ILCA Európa-bajnokság, Marstrand

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Németh Kornél, Bene Ferenc, Marosán György

Szerkesztő: Monoki Kálmán

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Konferencialiga, bajnokság: hogyan rajtolt a Paks labdarúgócsapata? A telefonnál Vayer Gábor, a klub korábbi játékosa

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Nemzeti sportkrónika. Európai Szuperkupa-mérkőzés után: a telefonnál Holczer Ádám, az FTC korábbi kapusa

9.00: A vonalban Pálinger Katalin, a Magyar Kézilabda-szövetség alelnöke, Eb-győztes korábbi kézilabdázó. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – Húsz éve itt járt a királyi gárda Budapesten: Puskás-válogatott–Real Madrid

12.00: Bajnokok Balogh Balázzsal

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: 40x20 – kézilabda-magazin

14.35: Újratöltve

Hazafutás

Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa

Szerkesztő: L. Pap István

15.00: Atlétika, beszélgetés Gyulai Mártonnal, a World Athletics sportigazgatójával

16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Ballai Attila, L. Pap István, Gergelics József

17.00: Ökölvívás, 100. évfordulójára készül a MÖSZ

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: A Milák Kristóf-sztori

Körkapcsolás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Regős László Pál

18.00: Labdarúgás, ez történt a Szuperkupa-mérkőzésen

18.35: Labdarúgás, felvezetés a Konferencialiga-selejtezők előtt

19.00: Labdarúgás, élő közvetítés az ETO FC Győr–AIK Konferencialiga-selejtezőről. Kommentátor: Cseszregi Balázs. Szakértő: Bene Ferenc. Labdarúgás, élő közvetítés a Paks–Zsitomir Konferencialiga-selejtezőről. Kommentátor: Tóth Béla. Szakértő: Wukovics László

21.00: Ökölvívás, 100. évfordulójára készül a MÖSZ

22.30: Sportvilág