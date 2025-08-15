Nemzeti Sportrádió

Végre jó úton jár az MU? Íme, a Premier League legizgalmasabb csapatai – ÖTÖS LISTA

2025.08.15. 13:02
Chelsea D10 ötös lista stúdió podcast Manchester United Liverpool Arsenal Dupla Tízes Nemzeti Sport Premier League
Elrajtolt a Dupla Tízes futballpodcast harmadik évada a Nemzeti Sporton, amely péntekenként különkiadással, egy ötös listával jelentkezik. Ezúttal a legizgalmasabb Premier League-csapatokat rangsoroltuk a bajnoki rajt előtt.

 

 

 

