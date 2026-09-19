Nemzeti Sportrádió

Serie A: a Lazio győzött Velencében, beérte a Romát és az Intert

2026.09.19. 22:57
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Yeboah az első félidőben kihagyta a Venezia 11-esét, a Lazio viszont a második félidőben 11-esből szerezte meg a vezetést és 2–0-ra győzött (Fotó: Getty Images)
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Lazio Serie A Venezia
A Serie A 5. fordulójának szombat esti meccsén a bajnokságban még veretlen Lazio 2–0-ra nyert a Venezia vendégeként, amivel befogta a tabella élén a Roma, Inter kettőst.

 

A Venezia–Lazio  meccsnek a hazaiak csatára, John Yeboah lett a negatív hőse. Az ecuadori légiós a 17. percben kihagyott egy 11-est (Hrisztosz Mandasz kapus jó irányba vetődve védett), majd a második félidőben ő szabálytalankodott a velenceiek tizenhatosán belül, ami után a Lazio lőhetett büntetőt, ezt Mattia Zaccagni értéksítette is (a felső sarokba lőtte a labdát). 

A meccs a 60. percben dőlt el, amikor az egymás után a második bajnoki meccsén eredményes holland Tijjani Noslin fejese a kapufáról befelé pattant. 

A Lazio 2–0-ra győzött, továbbra is veretlen, és pontszámban befogta a 13-13 ponttal élen álló, a korábbi szombati meccsen egymással ikszelő Roma, Inter párost. A Venezia az ötödik fordulóban az ötödik vereségét szenvedte el.

OLASZ SERIE A
5. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Venezia–Lazio 0–2 (Zaccagni 51. – 11-esből, Noslin 60.)
Roma–Internazionale 2–2 (M. Koné 7., 37., ill. La. Martínez 46., 79.)
Udinese–Cagliari 0–1 (D. Maldini 54.)
Bologna–Torino 1–1 (Bernardeschi 14., ill. Kulenovic 77.)

Vasárnap
12.30: Fiorentina–Napoli
15.00: Frosinone–Como
15.00: Parma–Genoa
18.00: Juventus–Atalanta
Hétfő
20.45: Milan–Lecce
Péntek
Monza–Sassuolo 2–1

AZ ÁLLÁS

 

 

 

Lazio Serie A Venezia
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