Serie A: a Lazio győzött Velencében, beérte a Romát és az Intert

A Venezia–Lazio meccsnek a hazaiak csatára, John Yeboah lett a negatív hőse. Az ecuadori légiós a 17. percben kihagyott egy 11-est (Hrisztosz Mandasz kapus jó irányba vetődve védett), majd a második félidőben ő szabálytalankodott a velenceiek tizenhatosán belül, ami után a Lazio lőhetett büntetőt, ezt Mattia Zaccagni értéksítette is (a felső sarokba lőtte a labdát).

A meccs a 60. percben dőlt el, amikor az egymás után a második bajnoki meccsén eredményes holland Tijjani Noslin fejese a kapufáról befelé pattant.

A Lazio 2–0-ra győzött, továbbra is veretlen, és pontszámban befogta a 13-13 ponttal élen álló, a korábbi szombati meccsen egymással ikszelő Roma, Inter párost. A Venezia az ötödik fordulóban az ötödik vereségét szenvedte el.

OLASZ SERIE A

5. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Venezia–Lazio 0–2 (Zaccagni 51. – 11-esből, Noslin 60.)

Roma–Internazionale 2–2 (M. Koné 7., 37., ill. La. Martínez 46., 79.)

Udinese–Cagliari 0–1 (D. Maldini 54.)

Bologna–Torino 1–1 (Bernardeschi 14., ill. Kulenovic 77.)

Vasárnap

12.30: Fiorentina–Napoli

15.00: Frosinone–Como

15.00: Parma–Genoa

18.00: Juventus–Atalanta

Hétfő

20.45: Milan–Lecce

Péntek

Monza–Sassuolo 2–1

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