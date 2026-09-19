Tovább menetel a Paris FC és a Lyon, mindkét csapat veretlenül dobogós a Ligue 1-ben

A „kisebbik” fővárosi klub Ilan Kebbal és Pablo Pagis látványos góljaival kétgólos előnyre tett szert a Strasbourg ellen, amely csak a hajrában tudott szépíteni Moutapha Mbow öngólja révén. A lefújás után a párizsiak mestere, az előző idény feléig még az elzásziakat irányító (majd rövid ideig a Chelsea-nél is dolgozó) Liam Rosenior a vendégtábor előtt ünnepelte a sikert, amely tömegjelenetbe torkollott, az angol trénert saját játékosai rángatták el a vendégszektor elől. A PFC így öt forduló után továbbra is veretlen, s dobogós helyen áll a tabellán.

A játéknap rangadóján az egyaránt veretlen Lyon és Rennes csapott össze. A hazai pályán játszó lyoniak Ernest Nuamah duplájával tettek szert kétgólos előnyre, majd a 39. percben – miután a hazai ultrák a rivális, Csongvai Áront is foglalkoztató St.-Étienne-t inzultáló molinókat feszítettek ki –, a találkozó 15 percre félbeszakadt. A szurkolói rendbontás miatti intermezzo nem törte meg a Lyon lendületét, s a második félidő elején Zachary Athekame is beköszönt. A Rennes ezután már nem tudott felállni, ráadásul a hajrában Corentin Tolisso is betalált, beállítva a végeredményt.

A játéknap többi mérkőzésén is hazai siker született: az Angers a Troyes, a Le Mans a Lorient, míg a Toulouse a Le Havre ellen tartotta otthon a három pontot.

FRANCIA LIGUE 1

5. FORDULÓ

Paris FC–Strasbourg 2–1 (Kebbal 18., Pagis 57., ill. Mbow 88. – öngól)

Angers–Troyes 2–0 (Peter 42., Sbai 57.)

Le Mans–Lorient 2–1 (Buraba 3., H. Diallo 57., ill. Jensen 78.)

Lyon–Rennes 4–0 (Nuamah 7., 30., Athekame 47., Tolisso 76.)

Toulouse–Le Havre 3–2 (Tengstedt 49., 51. – az első 11-esből, Jörgensen 79., ill. Maja 71., Samatta 88.)

Vasárnap játsszák

15.00: Auxerre–Brest

17.15: Nice–Lille

20.45: Olympique Marseille–PSG

Pénteken játszották

Monaco–Lens 2–1 (Brunner 32., Gradit 84. – öngól, ill. Udol 57.)