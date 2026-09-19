Gian Piero Gasperini húsz forduló után beszél a bajnoki címről

Rangadó Rómában: a trónkövetelő fogadja a címvédőt. A Roma régen látott formában kezdte a bajnokságot, százszázalékos mérleggel jobb gólkülönbségének köszönhetően vezeti a tabellát az ugyancsak hibátlan Inter előtt. Szombaton ők csapnak össze egymással a fővárosban, s habár messze még a vége, ez a mérkőzés előrevetíthet valamit a bajnoki címért folytatott harcról.

„Majd húsz forduló után beszélek a bajnoki címről – mondta a Sky Sportsnak adott interjújában Gian Piero Gasperini, a Roma vezetőedzője. – Tisztában vagyok azzal, hogy most mindenki jóslatokba bocsátkozik, de ez így is van rendjén, hiszen a szurkolóknak megvannak az álmaik. Nekünk viszont a valóságot kell szem előtt tartanunk, a célokról pedig húsz meccs után beszélhetünk, most nincs értelme. A lécet azzal emeljük magasabbra, ha mindennap keményen dolgozunk és fejlődünk. Az Inter ellen lemérhetjük, hol tartunk, megláthatjuk, mire vagyunk képesek az ilyen kiváló csapatok ellen. Megérdemelten várjuk listavezetőként a meccset, mint ahogyan kiérdemeltük azt is, hogy a Real Madrid ellen játsszunk a Bajnokok Ligájában. Tény, remekül kezdtük az idényt, de az igazat megvallva inkább reméltem, mintsem számítottam rá. Fejlődtünk az előző évadhoz képest, hiszen hosszabb ideje dolgozunk együtt, jobban ismerjük egymást és sok mindent már elsajátítottunk.”

A Romában remek egyéni teljesítményeket lehet látni, a keretből ráadásul kimagaslik Donyell Malené, aki hat találatával vezeti a góllövőlistát – háromszor Paulo Dybala készített neki elő, így nem csoda, hogy a rangadó előtt is témát szolgáltatott a két játékos.

„Remekül kiegészítik egymást. Paulo Dybala képes felismerni a mozgásokat és elképesztő minőségben szolgál ki. Donyell Malennek rendkívüli képessége van arra, hogy olyan akciókat is góllal fejezzen be, amelyek egyszerűnek tűnnek, pedig egyáltalán nem azok. Működik közöttük a kapcsolat.”

A Roma csaknem tíz év után győzheti le hazai pályán az Intert, ellene legutóbb 2016 októberében nyert rangadót a Stadio Olimpicóban.

OLASZ SERIE A

5. FORDULÓ

Szombat

15.00: Bologna–Torino

15.00: Udinese–Cagliari

18.00: Roma–Internazionale (Tv: Match4)

20.45: Venezia–Lazio (Tv: Arena4)

Vasárnap

12.30: Fiorentina–Napoli

15.00: Frosinone–Como

15.00: Parma–Genoa

18.00: Juventus–Atalanta (Tv: Match4)

20.45: Milan–Lecce (Tv: Match4)

Pénteken játszották

Monza–Sassuolo 2–1 (Varela 51., 63. – a másodikat 11-esből, ill. Adzsics 88.)