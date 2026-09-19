Temesvári Attila a szerencsében is bízik a Fradi ellen; Elhunyt Sandro Mazzola; Somogyi Ádám Bilbaóban bizonyíthat

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Nagy csatára készül a Fradi ellen Temesvári Attila, aki abban bízik, hogy az idény eddigi meccseivel ellentétben most melléjük áll a szerencse. A Nyíregyháza 26 éves védője az FTC-vel vívandó vasárnapi bajnoki előtt lapunknak arról is beszélt, hogy „nem állunk jól a bajnokságban, nagy szükségünk van a pontokra, az utóbbi fordulókban ugyanis többet kellett volna szereznünk. A motivációval nem lesz probléma, a hazai közönség mindig erőt ad nekünk. Jót tett az önbizalmunknak, hogy a kupában magabiztosan jutottunk tovább az NB III-as Majosi SE ellen, sok gólt – nyolcat – rúgtunk, ami a bajnokságban sajnos nem jellemző ránk, pedig számos helyzetet dolgozunk ki.” Arról is faggattuk, mennyire tudott túllépni azon az eltiltásán, amelyet a magyar futballközeg nagy része igazságtalannak tartott.

83 éves korában, hosszan tartó betegség után Milánóban elhunyt a „Grande Inter” kétszeres BEK-győztes, Európa-bajnok, vb-ezüstérmes ikonja: Sandro Mazzola éppen a Giuseppe Meazza Stadion átadásának századik évfordulóján halt meg. A fekete-kékekkel négyszer nyerte meg az olasz bajnokságot (1963, 1965, 1966, 1971), magyar klubcsapat ellen ötször lépett pályára tétmérkőzésen. További nevezetes magyar kapcsolódási pont az 1964-es BEK-döntő (Inter–Real Madrid 3:1) lefújása utáni eseménysor, amikor is a Puskás Ferencet remekül őrző Aristide Guarneri szeretett volna mezt cserélni Panchóval, ám a magyar világsztár elnézést kért tőle, és a fiatal Sandro Mazzolához fordult, neki nyújtotta át a mezét.

Somogyi Ádám, a magyar kosárlabda-válogatott játékosa nagyjából két és fél hete van Bilbaóban. „Nem ismertem a társaimat, de csak jó jelzőkkel tudom őket illetni, szimpatikusak, segítőkészek és befogadóak – mondta lapunknak. – Pontosabban a korábbi NBA-játékos, Darrun Hilliard a csapattársam lesz, vele már játszottunk együtt Breogánban. Sok időt töltünk együtt a pályán kívül is a többiekkel, eljárunk éttermekbe, kávézókba, a Szolnoki Olajhoz tudnám hasonlítani ebből a szempontból.” Somogyi szerint az ACB-ligában az utolsó is meg tudja verni az elsőt: „A magyar bajnokságban nehéz elképzelni, hogy a Szolnokot vagy a Falcót megverje a feljutó, itt viszont szinte minden idényben előfordulhat.” Az irányítót kérdeztük a válogatott két augusztusi világbajnoki selejtezős mérkőzéséről is.

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