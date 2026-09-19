Amorim nagyobb koncentrációt követel a Benfica elleni fiaskó után

Az AC Milan az olasz első osztályú bajnokságban két-két győzelemmel és döntetlennel kezdett, azaz veretlenül várhatja a Lecce vasárnapi vendégjátékát, az El nyitányán azonban 2–0-ra kikapott otthon a Benficától. A piros-feketék szakvezetőjét, Rúben Amorimot a Manchester United edzőjeként gyakran kritizálták amiatt, hogy nem elég rugalmas, most viszont azt mondta: bár még csak kevés időt töltött új csapatával, a gyors alkalmazkodás kulcsfontosságú.

„Folyamatosan változtatok. Van egy kiindulási alapunk, de még csak két hónapja dolgozunk együtt – nyilatkozott a 41 éves portugál tréner a Sky Sports Italiának. – Meg fogjuk találni a megoldást arra, hogy jobban alkalmazkodjunk az ilyen mérkőzésekhez. Amikor nálunk van a labda, akkor is jobban kell figyelnünk, mert veszélyes helyzetekben veszítjük el.”

A Ferencváros – amely a Celtic otthonában aratott 3–1-es győzelemmel kezdte az El ligaszakaszát – november 5-én lép pályára a milánói San Siróban.