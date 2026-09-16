Nemzeti Sportrádió

Serie A: edzőt váltott a Bologna – hivatalos

2026.09.16. 12:29
null
Raffaele Palladino (Fotó: Getty Images)
Címkék
Serie A Bologna Raffaele Palladino olasz foci Domenico Tedesco
Az olasz élvonalban szereplő Bologna labdarúgócsapata menesztette Domenico Tedesco vezetőedzőt és Raffaele Palladinót nevezte ki a helyére.

Tedesco júniusban vette át az együttes irányítását, ám a klub vezetői a gyenge szezonrajt miatt gyorsan megvonták tőle a bizalmat. A bolognai együttes ugyanis a Serie A első négy fordulójában egyetlen pontot szerzett és csak a 16. helyen áll.

A pozíciót a 42 éves Palladino veszi át, aki 2029 júniusáig szóló szerződést kötött és szombaton mutatkozik be a kispadon a Torino elleni hazai bajnoki meccsen.

Noha még csak szeptember közepe van, az olasz bajnokságban nem ez volt az első edzőváltás, mivel a Fiorentina múlt héten köszönt el Fabio Grossótól, akinek a helyét Paolo Vanoli vette át.

 

Serie A Bologna Raffaele Palladino olasz foci Domenico Tedesco
Legfrissebb hírek

Nagy nehezen továbbjutott a Genoa az Olasz Kupában

Olasz labdarúgás
18 órája

Gólzáporos meccset nyert meg az Inter az Udinese ellen

Olasz labdarúgás
2026.09.14. 22:58

Továbbra is veretlen a Como és a Roma

Olasz labdarúgás
2026.09.14. 21:06

Bár baj lett a kéréséből, Spalletti díjazza, hogy játékosai mindenáron nyerni akartak

Olasz labdarúgás
2026.09.14. 12:47

Ittasan, bedrogozva okozott balesetet Daniel Maldini – súlyos büntetést kaphat

Olasz labdarúgás
2026.09.14. 11:08

Lobotka szállította a Napoli-sikert, Sassuolóban kikapott a Juve

Olasz labdarúgás
2026.09.13. 22:48

Serie A: Maldini tizenegyese döntött, újra kikapott az Atalanta

Olasz labdarúgás
2026.09.12. 22:46

Kétgólos hátrányba került Rómában a Milan, de ötvenmilliós igazolása gyors duplájával egyenlített

Olasz labdarúgás
2026.09.12. 20:03