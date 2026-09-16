Serie A: edzőt váltott a Bologna – hivatalos

Az olasz élvonalban szereplő Bologna labdarúgócsapata menesztette Domenico Tedesco vezetőedzőt és Raffaele Palladinót nevezte ki a helyére.
Tedesco júniusban vette át az együttes irányítását, ám a klub vezetői a gyenge szezonrajt miatt gyorsan megvonták tőle a bizalmat. A bolognai együttes ugyanis a Serie A első négy fordulójában egyetlen pontot szerzett és csak a 16. helyen áll.
A pozíciót a 42 éves Palladino veszi át, aki 2029 júniusáig szóló szerződést kötött és szombaton mutatkozik be a kispadon a Torino elleni hazai bajnoki meccsen.
Noha még csak szeptember közepe van, az olasz bajnokságban nem ez volt az első edzőváltás, mivel a Fiorentina múlt héten köszönt el Fabio Grossótól, akinek a helyét Paolo Vanoli vette át.
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