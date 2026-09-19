Videó: úthenger ütötte el a Spurs egykori középpályását Thaiföldön

Szürreális jelenet játszódott le a Pattani–PT Prachuap thaiföldi bajnoki mérkőzés előtt. A vendégek 13-szoros angol válogatott légiósát, Andros Townsendet ugyanis bemelegítés közben elütötte a gyep egyengetésével foglalkozó kisméretű úthenger. A 35 éves játékos – akinek a lábáról úgy kellett leemelni a járgányt – csodával határos módon könnyű sérüléssel megúszta az esetet, majd csereként egy percet játszott a csapata által 3–0-ra megnyert meccsen. Alább mutatjuk az incidenst.

Crazy Scenes as Andros Townsend gets ran over by a Roller!



Luckily he wasn’t badly hurt afterwards, could’ve ended soo much worse



Welcome to the Thai League pic.twitter.com/EGI2jGfK6r — Josh (@ayooo2772) September 19, 2026