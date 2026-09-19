Videó: úthenger ütötte el a Spurs egykori középpályását Thaiföldön
Szürreális jelenet játszódott le a Pattani–PT Prachuap thaiföldi bajnoki mérkőzés előtt. A vendégek 13-szoros angol válogatott légiósát, Andros Townsendet ugyanis bemelegítés közben elütötte a gyep egyengetésével foglalkozó kisméretű úthenger. A 35 éves játékos – akinek a lábáról úgy kellett leemelni a járgányt – csodával határos módon könnyű sérüléssel megúszta az esetet, majd csereként egy percet játszott a csapata által 3–0-ra megnyert meccsen. Alább mutatjuk az incidenst.
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